Ένα τεράστιο καραβάνι με περίπου 8.000 μετανάστες – ανάμεσα τους οικογένειες ολόκληρες με μικρά παιδιά - ξεκίνησαν χθες, παραμονή Χριστουγέννων, πορεία από το Μεξικό για τα αμερικανικά σύνορα.

Άνθρωποι όλων των ηλικιών, κυρίως από τη Βενεζουέλα, την Ονδούρα, την Κούβα και το Μεξικό, κατευθύνονται με τα πόδια προς τις ΗΠΑ, κρατώντας σταυρούς και πανό με σύνθημα «Έξοδος από τη φτώχεια».

Το καραβάνι των μεταναστών από τη Λατινική Αμερική πηγαίνει «αντίθετα» με την πορεία του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίες αναμένεται την ερχόμενη Τετάρτη στην Πόλη του Μεξικού για να συζητήσει νέες συμφωνίες για τον έλεγχο του κύματος μεταναστών που αναζητούν είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το BBC, ο αριθμός των ατόμων που συνελήφθησαν στα νότια σύνορα των ΗΠΑ ξεπέρασε τα δύο εκατομμύρια από το 2022. Μόνο τον Σεπτέμβριο του 2023, η Συνοριακή αστυνομία των ΗΠΑ συνέλαβε περισσότερους από 200.000 μετανάστες.

