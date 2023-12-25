Με μία εορταστική, χιουμοριστική διάθεση το Politico φιλοξενεί συνέντευξη του Αγίου Βασίλη, ο οποίος κρίνει ποιος ηγέτης ήταν «καλός» και ποιος ήταν «άτακτος» και τι δώρο θα κάνει στον καθένα ανάλογα με τη λίστα του.

Βλαντιμίρ Πούτιν - «άτακτος»: «Δεν μου αρέσουν οι πόλεμοι, δεν φαίνονται καλή ιδέα. Από την άλλη υπάρχει το ζήτημα του Γεβγκένι Πριγκόζιν, πολύ άσχημο. Οπότε, όχι δώρα για τον Βλαντιμίρ αυτά τα Χριστούγεννα, όπως τα περσινά και τα προπέρσινα».

Ζελένσκι – «καλός»: «Περιέργως φέτος δεν μου ζήτησε καινούριο πουλόβερ, μόνο έναν καλό ύπνο. Και εγώ το ίδιο θέλω φίλε! Είσαι στην "καλή" λίστα» .

Σολτς - «καλός»: «Ξέρω έναν χιονάνθρωπο με το όνομα Όλαφ , οπότε έχω μια συμπάθεια παραπάνω για αυτό το όνομα… ίσως αυτός είναι και ο λόγος που μπαίνει στην καλή λίστα οπότε ας του δώσουμε που θέλει… χρήματα για διορθώσει την τεράστια τρύπα στον προϋπολογισμό της γερμανικής κυβέρνησης».

Μητσοτάκης - «καλός»: «Ο Κυριάκος μπορεί να κάνει στην "καλή" ωραία λίστα, υποθέτω, καθώς δεν ζήτησε πολλά φέτος απλά μερικά παλιά μάρμαρα πίσω. Μου φαίνεται αρκετά δίκαιο. Δεν θα του τα κλέψω όμως - είμαι Άγιος Βασίλης, όχι εγκληματίας! — έτσι μπορώ μόνο να προσφέρω ηθική υποστήριξη»

«Αναποφάσιστος» για Μακρόν και φον ντερ Λάιεν

Ο Άγιος Βασίλης δεν ξέρει σε ποια λίστα να βάλει τον Γάλλο πρόεδρο - στα καλά ή τα άτακτα παιδιά.

«Ο Εμανουέλ ζήτησε ένα βραχιόλι φιλίας για να το δώσει στον Βίκτορ (Όρμπαν) της Ουγγαρίας. Φαίνεται να του αρέσουν τα κακά παιδιά. Βέβαια, το βραχιόλι φιλίας που έδωσε στον Βλαντιμίρ (Πούτιν) δεν είχε αποτέλσμα. Μπράβο του όμως που δεν τα παράτησε», σχολιάζει η χιουμοριστική στήλη του Politico.

Η στήριξη της προέδρου της Κομισιόν στο να επιτραπεί το κυνήγι των λύκων προβληματίζει τον Αγιο Βασίλη.

« Η Ούρσουλα ( φον ντερ Λάιεν) ζήτησε κάτι παράξενο, έναν ταριχευμένο λύκο του είδους Canis lupus γνωστό σαν GW950m (σαν τον λύκο που επιτέθηκε και σκότωσε το άλογό της). Νομίζω ότι είναι ακόμη ζωντανός, οπότε αυτό φαίνεται λίγο ανήθικο. Ας προσπεράσουμε αυτό το αίτημα», γράφει ο «Άγιος Βασίλης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.