Ο Ισραηλινός Στρατός ειδοποίησε την οικογένεια του ομήρου Σαχάρ Μπαρούχ ότι σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μιας αποτυχημένης προσπάθειας να τον σώσει από την αιχμαλωσία της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας στις 8 Δεκεμβρίου.



Ο στρατός ανέφερε ότι δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει την αιτία του θανάτου σε αυτό το στάδιο, και είναι άγνωστο εάν ο Μπαρούχ δολοφονήθηκε από τη Χαμάς ή σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά.



Η Χαμάς τότε υποστήριξε ότι ο Μπαρούχ σκοτώθηκε από τους Ισραηλινούς Στρατούς, δημοσιεύοντας πλάνα της σορού του.

Δύο στρατιώτες των IDF τραυματίστηκαν σοβαρά στην αποτυχημένη προσπάθεια διάσωσης ομήρων, δήλωσε ο στρατός μετά το περιστατικό.



