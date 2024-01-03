Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

IDF: Ανακοίνωσαν το θάνατο ομήρου με ένα μήνα καθυστέρηση 

Η Χαμάς τότε υποστήριξε ότι ο Μπαρούχ σκοτώθηκε από τους Ισραηλινούς Στρατούς, δημοσιεύοντας πλάνα της σορού του

Μπαρούχ

Ο Ισραηλινός Στρατός ειδοποίησε την οικογένεια του ομήρου Σαχάρ Μπαρούχ ότι σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μιας αποτυχημένης προσπάθειας να τον σώσει από την αιχμαλωσία της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας στις 8 Δεκεμβρίου.

Ο στρατός ανέφερε ότι δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει την αιτία του θανάτου σε αυτό το στάδιο, και είναι άγνωστο εάν ο Μπαρούχ δολοφονήθηκε από τη Χαμάς ή σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά.

Η Χαμάς τότε υποστήριξε ότι ο Μπαρούχ σκοτώθηκε από τους Ισραηλινούς Στρατούς, δημοσιεύοντας πλάνα της σορού του.

Δύο στρατιώτες των IDF τραυματίστηκαν σοβαρά στην αποτυχημένη προσπάθεια διάσωσης ομήρων, δήλωσε ο στρατός μετά το περιστατικό.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark