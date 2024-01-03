Φονική επίθεση με 103 νεκρούς στο Ιράν: Ο Ραϊσί μιλά για «άνανδρη» ενέργεια

Ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί καταδίκασε σήμερα τη διπλή βομβιστική επίθεση κατά την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 103 άνθρωποι, κοντά στον τάφο του στρατηγού των Φρουρών της Επανάστασης Κάσεμ Σουλεϊμανί που δολοφονήθηκε το 2020, με τον πρόεδρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας να καταγγέλλει μια «άνανδρη» και «απεχθή» ενέργεια.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι δράστες αυτής της άνανδρης ενέργειας θα εντοπιστούν σύντομα και θα τιμωρηθούν για την αποτρόπαια πράξη τους, από τις αρμόδιες δυνάμεις ασφαλείας και επιβολής του νόμου», ανέφερε ο Ιρανός πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

