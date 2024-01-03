Η ΕΕ για τις φονικές επιθέσεις στο Ιράν: Καταδικάζουμε την τρομοκρατική ενέργεια με τον πιο έντονο τρόπο

Η ΕΕ καταδίκασε τον αιματηρές βομβιστικές επιθέσεις στο Κερμάν, με 103 νεκρούς, «με τον πιο έντονο τρόπο», εκφράζοντας την αλληλεγγύη της στον ιρανικό λαό.



«Αυτή η τρομοκρατική ενέργεια έχει προκαλέσει έναν σοκαριστικό αριθμό θανάτων και τραυματισμών αμάχων. Οι σκέψεις μας τώρα είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Οι δράστες πρέπει να λογοδοτήσουν», αναφέρεται στην ανακοίνωση.



Πηγή: skai.gr

