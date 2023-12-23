Το Ιράν διέψευσε το Σάββατο την Ουάσινγκτον, που κατηγόρησε την ισλαμική χώρα ότι εμπλέκεται στις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία που εξαπολύουν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, υποστηρίζοντας ότι «η οργάνωση ενεργεί από μόνη της».



Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν έχουν εξαπολύσει περισσότερες από 100 επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, στοχεύοντας 10 εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, σε ένδειξη αλληλεγγύης με τους Παλαιστίνιους τρομοκράτες στη Γάζα, όπου το Ισραήλ μάχεται τη Χαμάς.



Χθες Παρασκευή, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε δημόσια αμερικανικές πληροφορίες ότι το Ιράν παρέχει drones, πυραύλους και στρατηγικές πληροφορίες στους Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν τεράστιες περιοχέςς της Υεμένης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, Σαναά αναφέρουν τους Times of Israel.



«Η ‘’αντίσταση’’ [Χούθι] έχει τα δικά της εργαλεία… και ενεργεί σύμφωνα με τις δικές της αποφάσεις και τις δυνατότητές της», υποστήριξε στο πρακτορείο ειδήσεων Mehr ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αλί Μπαγκερί.



«Το γεγονός ότι ορισμένες δυνάμεις, όπως οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί, υφίστανται χτυπήματα από το ‘’κίνημα αντίστασης’’… δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θέτει υπό αμφισβήτηση την πραγματικότητα της δύναμης της αντίστασης στην περιοχή» πρόσθεσε.

Στο μεταξύ, το Ισραήλ εκτιμά ότι το drone που επιτέθηκε σε δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά των δυτικών ακτών της Ινδίας το Σάββατο το μεσημέρι, εκτοξεύτηκε απευθείας από το Ιράν, αναφέρει το Channel 12, αν και η εκτίμηση αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει τη Μεσόγειο για τα εγκλήματα στη Γάζα

Διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε το Σάββατο ότι η Μεσόγειος Θάλασσα μπορεί να κλείσει αν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους συνεχίσουν να διαπράττουν "εγκλήματα" στη Γάζα.

Την είδηση μετέδωσαν ιρανικά ΜΜΕ, χωρίς ωστόσο να εξηγηθεί πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.

«Θα πρέπει σύντομα να περιμένουν το κλείσιμο της Μεσογείου (του Στενού) του Γιβραλτάρ, αλλά και άλλων θαλάσσιων διόδων», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim επικαλούμενο τον ταξίαρχο Μοχαμάντ Ρεζά Νακντί, συντονιστή διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης.

