Προς νέα κλιμάκωση των διπλωματικών σχέσεων Τελ Αβίβ - Τεχεράνης; Το Ισραήλ εκτιμά ότι το drone που επιτέθηκε σε δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά των δυτικών ακτών της Ινδίας το Σάββατο το μεσημέρι, εκτοξεύτηκε απευθείας από το Ιράν, αναφέρει το Channel 12, αν και η εκτίμηση αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί.



Το πλοίο, που φέρεται να είναι τάνκερ μεταφοράς χημικών/προϊόντων με σημαία Λιβερίας, υπέστη ζημιές, αλλά δεν υπήρξαν θύματα, δήλωσαν δύο ναυτιλιακές εταιρείες, με τη μια να αναφέρει ότι το πλοίο είναι ισραηλινών συμφερόντων, χωρίς να επιβεβαιώνεται έως στιγμής αυτή η αναφορά.

🚨 British Shipping Authority: An Israeli merchant ship was attacked by a drone off India pic.twitter.com/5o51apR0GA December 23, 2023

Δεν έχει υπάρξει ακόμα ανάληψη ευθύνης για το χτύπημα, το οποίο έρχεται εν μέσω καταιγισμού επιθέσεων με drone και πυραύλων από τους σιίτες αντάρτες Xούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, στην Ερυθρά Θάλασσα, μια ζωτικής σημασίας θαλάσσια εμπορική οδό. Οι επιθέσεις διεξάγονται σύμφωνα με τους αντάρτες σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη Γάζα, προκαλώντας την αντίδραση της διεθνούς κοινότητας με τη συγκρότηση της ναυτικής δύναμης «Φύλακας Ευημερίας».



Πάντως, δεδομένου η επίθεση σημειώθηκε περίπου 200 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του Βεραβάλ της Ινδίας, είναι απίθανο να είχε πραγματοποιηθεί από περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους φιλοϊρανούς Χούθι σχολιάζουν οι Times of Israel.

Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει τη Μεσόγειο για τα εγκλήματα στη Γάζα

Διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε το Σάββατο ότι η Μεσόγειος Θάλασσα μπορεί να κλείσει αν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους συνεχίσουν να διαπράττουν "εγκλήματα" στη Γάζα.

Την είδηση μετέδωσαν ιρανικά ΜΜΕ, χωρίς ωστόσο να εξηγηθεί πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.

«Θα πρέπει σύντομα να περιμένουν το κλείσιμο της Μεσογείου (του Στενού) του Γιβραλτάρ, αλλά και άλλων θαλάσσιων διόδων», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim επικαλούμενο τον ταξίαρχο Μοχαμάντ Ρεζά Νακντί, συντονιστή διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

