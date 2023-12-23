Μια γυναίκα στις ΗΠΑ με σπάνια διπλή μήτρα γέννησε δύο φορές σε δύο ημέρες, διανύοντας σπάνια εγκυμοσύνη που συμβαίνει «μία στο εκατομμύριο».

Η Kelsey Hatcher, 32 ετών, γέννησε μια κόρη την Τρίτη και μια δεύτερη την Τετάρτη, στο Νοσοκομείο του Πανεπιστημίου της Αλαμπάμα στο Birmingham (UAB)

Ανακοινώνοντας τον ερχομό των μωρών της, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κα Χάτσερ χαρακτήρισε τους γιατρούς ως «απίστευτους». Τα κορίτσια αν και δίδυμα έχουν ξεχωριστά γενέθλια.

Alabama: Mother with rare double womb gives birth to two babies in two days https://t.co/r0lJNSBwGn — BBC News (World) (@BBCWorld) December 23, 2023

Η μητέρα ενημερώθηκε σε ηλικία 17 ετών ότι είχε διπλή μήτρα (διδέλφυς της μήτρας) - την οποία η UAB περιέγραψε ως μια σπάνια συγγενή ανωμαλία που επηρεάζει το 0,3% των γυναικών.

Επίσης οι πιθανότητες να μείνει έγκυος και στις δύο μήτρες ήταν ακόμη μικρότερες, στο «μία στο εκατομμύριο», σύμφωνα με το UAB.

Παρόμοιες περιπτώσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες. Το 2019, ένας γιατρός στο Μπαγκλαντές είπε στο BBC ότι μια γυναίκα είχε γεννήσει δίδυμα σχεδόν ένα μήνα μετά τη γέννηση ενός πρόωρου μωρού στην άλλη της μήτρα.

Η κα Χάτσερ είχε τρεις προηγούμενες, υγιείς εγκυμοσύνες. Αυτή τη φορά, πίστευε ότι ήταν έγκυος μόνο σε μία μήτρα - μέχρι που ένας συνηθισμένος υπέρηχος αποκάλυψε ότι υπήρχε επίσης ένα μωρό στη δεύτερη.

« Απλώς δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε», ανέφερε η ευτυχισμένη μαμά.

