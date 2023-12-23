Λογαριασμός
Επίθεση με drone σε δεξαμενόπλοιο ισραηλινών συμφερόντων ανοικτά της Ινδίας

«Από την πυρκαγιά προκλήθηκε μερική δομική καταστροφή, ενώ έγινε και μερική εισροή υδάτων στο πλοίο» αναφέρει η βρετανική εταιρία ναυτιλιακών ασφαλειών Ambrey

Ένα δεξαμενόπλοιο ισραηλινών συμφερόντων που έπλεε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών της Ινδίας δέχθηκε επίθεση από ένα εναέριο μη επανδρωμένο όχημα.

Από το πλήγμα, προκλήθηκε φωτιά, όπως ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική εταιρία ναυτιλιακών ασφαλειών Ambrey.

Η φωτιά στο υπό σημαία Λιβερίας δεξαμενόπλοιο χημικών προϊόντων αντιμετωπίστηκε χωρίς τραυματισμούς μεταξύ των μελών του πληρώματος, ενώ το περιστατικό συνέβη σε απόσταση 200 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Βεραβάλ της Ινδίας, σύμφωνα με την Βρετανική εταιρία.

«Προκλήθηκε από την πυρκαγιά μερική δομική καταστροφή, ενώ έγινε και μερική εισροή υδάτων στο πλοίο».

