Λωρίδα της Γάζας: 20.258 νεκροί Παλαιστίνιοι από τις 7 Οκτωβρίου

Τουλάχιστον 201 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και άλλοι 368 τραυματίστηκαν στη Γάζα κατά το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση του Παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας.

Από την 7η Οκτωβρίου, ο συνολικός αριθμός των νεκρών Παλαιστινίων από τις επιθέσεις των Ισραηλινών έχει φτάσει στους 20.258 ενώ οι τραυματίες φτάνουν στους 53.688, πρόσθεσε η ίδια ανακοίνωση.

Στο μεταξύ η Χαμάς ανακοίνωσε ότι έχασε την επικοινωνία με μία ομάδα που ήταν υπεύθυνη για πέντε Ισραηλινούς ομήρους, μετά από βομβαρδισμό Ισραηλινών.

Η οργάνωση πιστεύει ότι οι όμηροι σκοτώθηκαν στη διάρκεια ισραηλινής επιδρομής, όπως φέρεται να ανέφερε στην ανακοίνωση ο Αμπού Ουμπαϊντά, ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, των ταξιαρχιών Ιζ ελ-Ντιν αλ-Κάσαμ.

Η Χαμάς υποστηρίζει ότι ο ισραηλινός στρατός εκτέλεσε "δεκάδες Παλαιστίνιους" στην Τζαμπαλίγια

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς υποστηρίζει ότι δεκάδες Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, ορισμένοι εξ αυτών «εκτελέστηκαν» στη μέση του δρόμου κατά τις χερσαίες επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στην περιοχή της Τζαμπαλίγια, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

«Ο κατακτητής διέπραξε πολλές φρικτές σφαγές με αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων μαρτύρων στον καταυλισμό της Τζαμπαλίγια, στη ζώνη του Ταλ Αλ Ζαάταρ και στην πόλη Τζαμπαλίγια. Εκτέλεσαν επίσης δεκάδες πολίτες στους δρόμους» είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Άσραφ αλ Κίντρεχ.

«Η έκταση της καταστροφής στη ζώνη του Ταλ Αλ Ζαάταρ και στα σχολεία του καταυλισμοόυ της Τζαμπαλίγια, όπου φιλοξενούνταν δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι, είναι τεράστια και αποκαρδιωτική. Εντοπίστηκαν δεκάδες μάρτυρες (σ.σ. νεκροί). Ο κατακτητής εκτέλεσε πολλούς από αυτούς μπροστά στα μάτια των οικογενειών τους», αναφέρει η ανακοίνωση της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός, που ρωτήθηκε για το θέμα από το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν απάντησε συγκεκριμένα σε αυτές τις κατηγορίες. Διαβεβαίωσε όμως ότι «τα πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων είναι σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου» και πραγματοποιούνται αφού αξιολογηθεί ότι «οι τυχαίες ζημιές σε πολίτες και σε πολιτικές υποδομές δεν θα είναι υπερβολικές, σε σύγκριση με το στρατιωτικό πλεονέκτημα που αναμένεται ως αποτέλεσμα της επίθεσης».

Πλάνα της τηλεόρασης του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνουν ένα πτώμα κάτω από συντρίμμια σε δρόμους της Τζαμπαλίγια και τεράστιες καταστροφές σε διάφορα σημεία της πόλης. Βίντεο που μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει, δείχνουν πτώματα σε αποσύνθεση, στους δρόμους της Τζαμπαλίγια.

Στην Μπέιτ Λαχία, στα βόρεια, η υπηρεσία πολιτικής προστασίας ανέφερε ότι εντόπισε σήμερα «δεκάδες πτώματα σε αποσύνθεση». Τα περισσότερα από τα θύματα «εκτελέστηκαν στον δρόμο και μετά τα κατασπάραξαν σκύλοι», πρόσθεσε.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ζήτησε την Τετάρτη από το Ισραήλ να ξεκινήσει έρευνα για «πιθανή διάπραξη εγκλήματος πολέμου» από τον ισραηλινό στρατό, αφού έλαβε «ανησυχητικές πληροφορίες» για τον θάνατο έντεκα άοπλων Παλαιστίνιων στην Πόλη της Γάζας. Το Ισραήλ απάντησε ότι η κατηγορία αυτή είναι «αβάσιμη και αναληθής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

