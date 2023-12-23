Διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δήλωσε σήμερα ότι η Μεσόγειος Θάλασσα μπορεί να κλείσει αν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους συνεχίσουν να διαπράττουν "εγκλήματα" στη Γάζα.

Την είδηση μετέδωσαν ιρανικά ΜΜΕ, χωρίς ωστόσο να εξηγηθεί πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.

«Θα πρέπει σύντομα να περιμένουν το κλείσιμο της Μεσογείου (του Στενού) του Γιβραλτάρ, αλλά και άλλων θαλάσσιων διόδων», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim επικαλούμενο τον ταξίαρχο Μοχαμάντ Ρεζά Νακντί, συντονιστή διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης.

Το Ιράν υποστηρίζει την Χαμάς κατά του Ισραήλ και κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι υποστηρίζουν αυτό, που η Τεχεράνη χαρακτηρίζει ως εγκλήματα του Ισραήλ στη Γάζα, όπου εβδομάδες βομβαρδισμών έχουν στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, ενώ έχει προκληθεί μαζική αποχώρηση του άμαχου πληθυσμού από τις εστίες του.

Εχθές, η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου υποστήριξε ότι το Ιράν εμπλέκεται στον σχεδιασμό των πρόσφατων επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με την Άντριεν Γουάτσον, «Οι πληροφορίες που παρείχε η Τεχεράνη ήταν κρίσιμης σημασίας ώστε οι Χούθι να βάλουν στο στόχαστρο τα πλοία,Δεν έχουμε κανέναν λόγο να πιστεύουμε ότι το Ιράν προσπαθεί να αποτρέψει αυτήν την επικίνδυνη συμπεριφορά των Χούθι».

Οι ΗΠΑ, που έχουν συγκροτήσει έναν διεθνή συνασπισμό για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, διεξάγουν «εντατικές διαβουλεύσεις με τους συμμάχους και τους εταίρους τους» όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να απαντήσουν σε αυτές τις επιθέσεις, ανέφερε εξάλλου η εκπρόσωπος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

