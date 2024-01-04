Η τελευταία βόλτα της Μαργαρίτας της Δανίας με την βασιλική άμαξα πριν αφήσει τον θρόνο

Η βασίλισσα της Δανίας Μαργαρίτα Β' αψήφησε σήμερα το δριμύ ψύχος για να κάνει μια βόλτα στους δρόμους της Κοπεγχάγης με τη χρυσοποίκιλτη βασιλική ιππήλατη άμαξα, για τελευταία φορά ως μονάρχης πριν παραδώσει την ερχόμενη εβδομάδα το θρόνο στο γιο της, τον πρίγκιπα διάδοχο Φρειδερίκο.

Η 83χρονη βασίλισσα, η στέψη της οποίας είχε γίνει το 1972, ανακοίνωσε ζωντανά από την τηλεόραση στη διάρκεια της παραδοσιακής ομιλίας της την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ότι σκοπεύει να παραιτηθεί από το θρόνο, αιφνιδιάζοντας πολλούς στη χώρα αυτή των 5,9 εκατ. κατοίκων.

«Σοκαρίστηκα όταν είδα τη βασίλισσα να παραιτείται. Λυπήθηκα επίσης λίγο επειδή ήταν βασίλισσα για 52 χρόνια και πίστευα ότι θα συνέχιζε» είπε η Λάουρα Τσίνκελ, 21χρονη φοιτήτρια, η οποία έφθασε έξω από τα βασιλικά ανάκτορα με τη μητέρα της για να καταφέρουν να δουν τη βασίλισσα.

«Ο δανικός λαός έχει πολλή πρόσβαση στη βασιλική οικογένεια της Δανίας επειδή τα μέλη της συμμετέχουν σε πολλά φυσιολογικά πράγματα, πράγμα που είναι εξαιρετικό», πρόσθεσε.

Η βασίλισσα έκανε τη διαδρομή από την κατοικία της στο Ανάκτορο Αμαλίενμποργκ κοντά στην προκυμαία μέχρι το κοινοβούλιο για μια παραδοσιακή πρωτοχρονιάτικη δεξίωση επιβαίνοντας σε μια άμαξα κατασκευασμένη το 1840 για τον Χριστιανό Η' από τον αμαξοποιό Χένρι Φάιφ και καλυμμένη με φύλλα χρυσού 24 καρατίων.

Σε όλη τη ζωή της η βασίλισσα είχε την υποστήριξη του κοινού, που την περιγράφει ως μια προσωπικότητα με τακτ, αλλά επίσης δημιουργική.

«Ήταν μια σταθερή φιγούρα και ένα είδος μεγάλης μητέρας για όλους εμάς (τους Δανούς)», είπε η Μπέντε Λούντμπακ Πιλ, 57 ετών, καθώς παρακολουθούσε τη διέλευση της άμαξας μαζί με την κόρη της.

Η βασίλισσα σχεδίαζε συχνά κοστούμια και σκηνικά για θεατρικές παραστάσεις και μπαλέτα που βασίζονταν στα παραμύθια του περίφημου δανού συγγραφέα Χανς Κρίστιαν Άντερσεν.

Έγινε διάδοχος του πατέρα της το 1953 σε ηλικία 13 ετών, αφού συνταγματική αναθεώρηση επέτρεψε στις γυναίκες να κληρονομούν το θρόνο. Η παραίτησή της θα ισχύσει στις 14 Ιανουαρίου και θα την διαδεχθεί ο πρεσβύτερος γιος της, ο οποίος θα γίνει ο βασιλιάς Φρειδερίκος Ι'.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

