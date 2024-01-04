Ρωσία: Το κόμμα του Πούτιν στρατολογεί χούλιγκανς για να πολεμήσουν στην Ουκρανία

Το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ενωμένη Ρωσία, στρατολογεί χούλιγκανς οι οποίοι θα απαρτίζουν ιδιωτικό στρατό για να πολεμήσει στην Ουκρανία, σύμφωνα με την ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών.

Ειδικότερα, το κυβερνών κόμμα συγκροτεί ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία γνωστή ως Espanola. Η ομάδα ήταν προηγουμένως μέρος του τάγματος Βοστόκ, μιας μαχητικής ομάδας που πολεμούσε μαζί με τα στρατεύματα της Μόσχας στην περιοχή του Ντονέτσκ της Ουκρανίας, σύμφωνα με την Κύρια Διεύθυνση Πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας.

Στους μισθοφόρους υποσχέθηκαν 220.000 ρούβλια το μήνα για να συμμετάσχουν σε επιθέσεις κατά της Ουκρανίας με τη μονάδα «Espanola».

«Για τους περισσότερους νεοσύλλεκτους, ο πρώτος αγώνας είναι ένα εισιτήριο μονής κατεύθυνσης», ανέφερε η υπηρεσία πληροφοριών.

«Οι Ρώσοι δεν παίρνουν νεκρούς και βαριά τραυματίες από τους στρατολογημένους από το πεδίο της μάχης καθώς καταγράφονται ως «αγνοούμενοι» για να μην πληρώσουν στους συγγενείς αποζημίωση».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.