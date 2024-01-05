Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα ότι ετοιμάζουν στρατιωτική υποστήριξη και αρωγή για τις περιφέρειες στην Ιαπωνία που επλήγησαν από το σεισμό, ο οποίος έχει στοιχίσει μέχρι στιγμής τη ζωή σε 92 ανθρώπους, έχει καταστρέψει απομακρυσμένες κοινότητες και έχει αναγκάσει περίπου 33.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

«Οι ΗΠΑ είναι εδώ για να υποστηρίξουν τη φίλη κα σύμμαχό μας στην απάντησή της στο σεισμό. Στρατιωτική επιμελητειακή υποστήριξη, τρόφιμα και άλλα εφόδια ετοιμάζονται», έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Ιαπωνία Ραμ Εμάνουελ.

Η Ιαπωνία διεξάγει συνομιλίες με τις ΗΠΑ για έκτακτη βοήθεια και απέρριψε προσφορές για βοήθεια από άλλες χώρες, περιλαμβανομένης προς το παρόν της Κίνας.

«Δεν δεχόμαστε προς το παρόν προσωπικό ούτε βοήθεια από άλλες χώρες ή περιφέρειες με δεδομένα την κατάσταση στο πεδίο και την προσπάθεια που θα απαιτούνταν για να την λάβουμε», δήλωσε ο κορυφαίος Ιάπωνας κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιοσιμάσα Χαγιάσι.

Αμερικανός αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομασθεί, είπε στο Ρόιτερς ότι οι δύο κυβερνήσεις συντονίζονται για ενδεχόμενη παροχή βοήθειας από αμερικανικά στρατεύματα.

Περίπου 54.000 αμερικανικό προσωπικό έχει τη βάση του στην Ιαπωνία και αποτελεί τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο εξωτερικό, σύμφωνα με το Chicago Council on Global Affairs.

«Όλες οι Δυνάμεις των ΗΠΑ στην Ιαπωνία παραμένουν έτοιμες να υποστηρίξουν τους ιάπωνες συμμάχους μας αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Δεν μπορούμε να δώσουμε αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα στοιχεία για τις επιχειρήσεις στρατιωτικής υποστήριξης, όμως θα παρέχουμε επικαιροποιήσεις όταν θα έχουμε περισσότερα που να μπορούμε να μοιραστούμε», αναφέρουν σε δήλωσή τους οι Δυνάμεις των ΗΠΑ στην Ιαπωνία.

Στους 200 οι αγνοούμενοι

Ο μεγέθους 7,6 βαθμών σεισμός έπληξε τη χερσόνησο Νότο της δυτικής Ιαπωνίας το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς, ισοπεδώνοντας κατοικίες, προκαλώντας ένα τσουνάμι και αποκλείοντας απομακρυσμένες κοινότητες.

Το πλήρες μέγεθος των ζημιών παραμένει ασαφές, καθώς οι διασώστες πασχίζουν για να φθάσουν σε περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί σοβαρά, επειδή δρόμοι είναι κατεστραμμένοι, όπως και άλλες υποδομές.

Όμως καθώς εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη περισσότερων από 200 ανθρώπων, η καταστροφή αυτή είναι πιθανό να αποδειχθεί η πιο φονική από το 2016 και μπορεί να είναι η χειρότερη από το μεγάλο σεισμό και το τσουνάμι που είχε πλήξει το 2011 την ανατολική ακτή της Ιαπωνίας.

Οι ΗΠΑ θα παράσχουν ένα πακέτο βοήθειας 100.000 δολαρίων που περιλαμβάνει κλινοσκεπάσματα, νερό και ιατρικά εφόδια, σύμφωνα με δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την αμερικανική πρεσβεία στην Ιαπωνία.

Ζημιές από το τσουνάμι

Τολάχιστον 1.200 στρέμματα γης έχουν επίσης πλημμυρίσει από το τσουνάμι που προκλήθηκε από το σεισμό, σύμφωνα με τις ιαπωνικές αρχές.

«Εξακολουθούμε να μην έχουμε πλήρη εικόνα και είναι πιθανό η περιοχή που έχει πλημμυρίσει να είναι μεγαλύτερη», δήλωσε στην εφημερίδα Ασάχι κυβερνητικός αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομασθεί.

Προκαταρκτική έρευνα από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο έδειξε ότι το τσουνάμι στη δυτική ακτή της χερσονήσου μπορεί να έφθασε στο υψηλότερο σημείο του τα 4,2 μέτρα πάνω από τη φυσιολογική στάθμη της θάλασσας.

Το πρώτο κύμα του τσουνάμι ενδέχεται να έφθασε στο βορειότερο άκρο της χερσονήσου Νότο μόλις ένα λεπτό μετά τη σεισμική δόνηση, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μην έχουν το χρόνο για να απομακρυνθούν, ανέφερε η εφημερίδα Γιομιούρι, επικαλούμενη ανάλυση του Πανεπιστημίου Τοχόκου.

Οι λεπτομέρειες για το τσουνάμι δεν είναι σαφείς επειδή ο μηχανισμός που παρέχει στοιχεία για τα τσουνάμι σταμάτησε να εκπέμπει δεδομένα αμέσως μετά τον αρχικό σεισμό, αναφέρεται στην ανάλυση.

Η Ιαπωνική Ακτοφυλακή ανακοίνωσε πως διεξάγει έρευνες για έναν άνθρωπο, η τύχη του οποίου αγνοείται αφού παρσύρθηκε από το τσουνάμι στην πόλη Σούζου. Πρόκειται για το πρώτο γνωστό εν δυνάμει θύμα του τσουνάμι μέχρι αυτή τη στιγμή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

