Λευκός Οίκος: Η Β. Κορέα παρέδωσε στη Ρωσία πυραύλους που χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις στην Ουκρανία

Πύραυλοι που παραδόθηκαν από τη Βόρεια Κορέα στη Ρωσία χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις ευρείας κλίμακας που εξαπολύθηκαν τις τελευταίες ημέρες εναντίον της Ουκρανίας, υποστήριξε χθες, Πέμπτη, ο Λευκός Οίκος, καταγγέλλοντας «τη συνεχιζόμενη και ανησυχητική κλιμάκωση» της υποστήριξης που παρέχει η Πιονγκγιάνγκ στη Μόσχα.

«Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η Βόρεια Κορέα παρέδωσε πρόσφατα στη Ρωσία συστήματα εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων και πολλούς βαλλιστικούς πυραύλους», ορισμένοι εκ των οποίων χρησιμοποιήθηκαν στις 30 Δεκεμβρίου και στις 2 Ιανουαρίου σε πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι.

Η δήλωση αυτή του Κίρμπι έγινε την ώρα που ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν ζήτησε να αυξηθεί η παραγωγή εκτοξευτήρων ρουκετών, κατά τη διάρκεια επίσκεψης που πραγματοποίησε σε εργοστάσιο παραγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού, ενόψει της προετοιμασίας «μιας στρατιωτικής αντιπαράθεσης» με τη Νότια Κορέα και τις ΗΠΑ, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο KCNA.

H μεταφορά αυτού του εξοπλισμού υπογραμμίζει, σύμφωνα με τον Κίρμπι, την ανάγκη το Κογκρέσο των ΗΠΑ να εγκρίνει το νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας της Ουκρανίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ζήτησε από το Κογκρέσο «να δράσει χωρίς να περιμένει πια», μετά «τους μαζικούς βομβαρδισμούς» της Ουκρανίας, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι εξακολουθούν να θέτουν όρους για την έγκριση της νέας βοήθειας προς το Κίεβο.

Η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας, που αντιμετώπισε μπαράζ βομβαρδισμών από τη Ρωσία τις τελευταίες ημέρες, παραμένει «απόλυτη» προτεραιότητα, υπογράμμισε ο Κίρμπι.

Οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν τουλάχιστον έναν από τους πυραύλους που τους παρείχε η Βόρεια Κορέα στις 30 Δεκεμβρίου και αυτός στη συνέχεια κατέπεσε σε αγρό στην επαρχία Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, διευκρίνισε ο ίδιος.

Στη συνέχεια, στις 2 Ιανουαρίου, η Ρωσία εκτόξευσε εναντίον της Ουκρανίας πολλούς πυραύλους στο πλαίσιο μαζικής αεροπορικής επίθεσης, πρόσθεσε ο Κίρμπι.

Παραβίαση των κυρώσεων

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους σκοπεύουν τώρα να φέρουν το ζήτημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς η παράδοση των πυραύλων αυτών αποτελεί παραβίαση των κυρώσεων που έχει επιβάλει ο οργανισμός στη Βόρεια Κορέα, επεσήμανε ο ίδιος.

Τον Οκτώβριο οι ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει ότι περισσότερα από 1.000 εμπορευματοκιβώτια που περιείχαν στρατιωτικό εξοπλισμό και πυρομαχικά είχαν παραδοθεί στη Ρωσία από τη Βόρεια Κορέα τις προηγούμενες εβδομάδες.

Η Σεούλ επίσης έχει εκτιμήσει ότι η Βόρεια Κορέα έχει παραδώσει στη Ρωσία περισσότερες από ένα εκατομμύριο οβίδες πυροβολικού για τον πόλεμό της στην Ουκρανία, λαμβάνοντας σε αντάλλαγμα τεχνικές συμβουλές για τους δορυφόρους της.

Σε αντάλλαγμα για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού στη Μόσχα, η Πιονγκγιάνγκ επιδιώκει να αποκτήσει ρωσικό στρατιωτικό εξοπλισμό και «σύγχρονες τεχνολογίες», είχε επισημάνει ο Κίρμπι.

Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα, ιστορικοί σύμμαχοι, υπόκεινται σε διεθνείς κυρώσεις – η πρώτη για την εισβολή της στην Ουκρανία και η δεύτερη για το πυρηνικό της πρόγραμμα και το πρόγραμμα ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων.

Η αυξανόμενη στρατιωτική τους συνεργασία αποτελεί πηγή ανησυχίας για την Ουκρανία και τους συμμάχους της, κυρίως μετά τη συνάντηση του Κιμ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν τον Σεπτέμβριο στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Σύμφωνα με τον Κίρμπι, η Ρωσία σκοπεύει επίσης να αγοράσει πυραύλους από το Ιράν, άλλο σύμμαχό της. «Θα επιβάλουμε πρόσθετες κυρώσεις σε εκείνους που θα διευκολύνουν τη μεταφορά όπλων από τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν προς τη Ρωσία», υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

