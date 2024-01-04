Δεκάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται σήμερα στην κεντρική Ιαπωνία μετά τον ισχυρό σεισμό της Πρωτοχρονιάς ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 78 ανθρώπους, κατά νεότερο, ακόμη προσωρινό απολογισμό των θυμάτων που δόθηκε στη δημοσιότητα, ενώ το εύρος των υλικών ζημιών δυσκολεύει τα σωστικά συνεργεία.

Ο σεισμός 7,5 βαθμών, που έγινε αισθητός ως την πρωτεύουσα Τόκιο, πάνω από 300 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή, έπληξε σκληρά τη χερσόνησο Νότο, στον νομό Ισικάουα, στενή λωρίδα γης που φθάνει εκατό χιλιόμετρα στη θάλασσα της Ιαπωνίας. Προκάλεσε καταρρεύσεις δεκάδων κτιρίων και κατέστρεψε πολλούς δρόμους.

Τουλάχιστον 330 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ακολούθησαν εκατοντάδες μετασεισμικές δονήσεις, ορισμένες πολύ ισχυρές. Τσουνάμι έπληξε της ακτές, με κύματα ύψος ενός μέτρου και πλέον να παρασύρουν πλεούμενα και να τα ρίχνουν σε προκυμαίες ή σε παραθαλάσσιους δρόμους.

Σύμφωνα με την ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK, τουλάχιστον ένας άνθρωπος παρασύρθηκε από το τσουνάμι κοντά στη Σούζου, στο άκρο της χερσονήσου, και τον αναζητεί η ιαπωνική ακτοφυλακή.

Πάντα κατά το NHK, ερευνητές εκτιμούν πως το τσουνάμι έπληξε την πόλη Σούζου προτού συμπληρωθεί ένα λεπτό αφότου έγινε ο κύριος σεισμός, που σημαίνει πως οι κάτοικοι που βρίσκονταν πλάι στη θάλασσα δεν είχαν παρά ελάχιστο χρόνο για να απομακρυνθούν.

Σχεδόν 72 ώρες μετά την καταστροφή, παράθυρο που θεωρείται κρίσιμο για να βρεθούν επιζήσαντες, οι νομαρχιακές αρχές στην Ισικάουα έδωσαν σήμερα το πρωί κατάλογο με τα ονόματα 51 ανθρώπων που παραμένουν αγνοούμενοι.

«Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη αλλά (...) σας ζητώ να καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σωθούν όσο περισσότερες ζωές είναι δυνατόν ως απόψε», είπε ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Φουμίο Κισίντα κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού του συμβουλίου.

Ενώ η νομαρχία στην Ισικάουα κάνει λόγο για 78 νεκρούς, ο απολογισμός ενδέχεται να γίνει ακόμα πιο βαρύς, καθώς εκατοντάδες κτίρια καταστράφηκαν, μεταξύ άλλων εξαιτίας εκτεταμένης πυρκαγιάς στην πόλη Ουατζίμα.

Η βροχή κάνει ακόμα πιο δύσκολες τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στις οποίες συμμετέχουν χιλιάδες μέλη των ιαπωνικών ενόπλων δυνάμεων, της πυροσβεστικής και της αστυνομίας από όλο το αρχιπέλαγος. Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο καθώς θεωρεί πως υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων.

Δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά ακόμα χωρίς φως και νερό

Οι συνθήκες δυσκολεύουν τις παραδόσεις τροφίμων και άλλου υλικού στους σεισμοπαθείς, συμπεριλαμβανομένων περίπου 300 που έχουν βρει καταφύγιο σε σχολείο στη Σούζου.

Ο στρατός αναμενόταν να χρησιμοποιήσει ελικόπτερα για να φθάσει στις περιοχές όπου η πρόσβαση είναι πιο δύσκολη.

Κάπου 29.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση στην Ισικάουα, ενώ πάνω από 110.000 δεν έχουν ύδρευση, στην ευρύτερη περιοχή.

Νωρίς σήμερα το πρωί στην πόλη Νανάο, στο κεντρικό τμήμα της χερσονήσου, αστυνομικοί προσπαθούσαν να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και ενημέρωναν τους οδηγούς πως ένας από τους βασικούς οδικούς άξονες, που οδηγεί στο λιμάνι στην Ουατζίμα, βόρεια, θα χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα από τα οχήματα των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (ασθενοφόρα, οχήματα της πυροσβεστικής, μηχανήματα...).

Σε μικρή απόσταση από εκεί, είχε σχηματιστεί μεγάλη ουρά αναμονής σε πρατήριο καυσίμων, όπου οι πωλήσεις γίνονταν με δελτίο —16 λίτρα ανά αυτοκίνητο— αν και δεν έχουν ενσκήψει ελλείψεις μέχρι τώρα.

Η Ιαπωνία, πάνω στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, συγκαταλέγεται στις χώρες που καταγράφει πολλούς από τους ισχυρότερους σεισμούς στην υφήλιο.

Η χώρα παραμένει στοιχειωμένη από τον τρομακτικό σεισμό 9 βαθμών και το γιγαντιαίο τσουνάμι του Μαρτίου του 2011 στις βορειοανατολικές ακτές της χώρας, τριπλή καταστροφή που άφησε πίσω κάπου 20.000 νεκρούς και αγνοούμενους.

Ο σεισμός και το τσουνάμι προκάλεσαν το πυρηνικό δυστύχημα στη Φουκουσίμα, το χειρότερο στην ιστορία έπειτα από αυτό του Τσερνόμπιλ (στη σημερινή Ουκρανία) το 1986.

Αυτή τη φορά πάντως ο σεισμός και οι εκατοντάδες μετασεισμικές δονήσεις δεν προκάλεσαν παρά πολύ μικρές υλικές ζημιές στα πυρηνικά ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια κατά μήκος των ακτών, σύμφωνα με τις εταιρείες που τα διαχειρίζονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.