Ο πρώην παραολυμπιονίκης Όσκαρ Πιστόριους αποφυλακίστηκε υπό όρους σχεδόν 11 χρόνια μετά τη δολοφονία της συντρόφου του Ρίβα Στέενκαμπ.

Θα είναι περιορισμένος στο σπίτι του, δεν θα του επιτρέπεται να μιλάει στα ΜΜΕ και να πίνει αλκοόλ.

Ο 37χρονος άνδρας πυροβόλησε την Ρίβα Στέενκαμπ πολλές φορές το 2013, υποστηρίζοντας πως νόμιζε ότι ήταν διαρρήκτης.

Ο ίδιος καταδικάστηκε τελικά για φόνο το 2015 και θα συνεχίσει να ζει υπό αυστηρές συνθήκες μέχρι τη λήξη της ποινής του το 2029 καθώς σύμφωνα με τη νομοθεσία της Νότιας Αφρικής, όλοι οι παραβάτες δικαιούνται να αποφυλακιστούν υπό όρους αφού εκτίσουν το ήμισυ της συνολικής ποινής τους, η οποία για τον Πιστόριους ορίστηκε τελικά σε 13 χρόνια και πέντε μήνες το 2017.

Η μητέρα της Ρίβα Στέενκαμπ, Τζουν Στέενκαμπ, δήλωσε στο BBC: «Πάντα γνωρίζαμε ότι η υπό όρους αποφυλάκιση είναι μέρος του νοτιοαφρικανικού νομικού συστήματος».

«Δεν μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη αν ο άνθρωπός σου δεν επιστρέψει ποτέ», δήλωσε η μητέρα της Ρίβα Στέενκαμπ

«Δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει δικαιοσύνη αν ο αγαπημένος σου δεν επιστρέψει ποτέ και κανένας χρόνος που θα έχει εκτίσει ο δράστης δεν θα φέρει πίσω τη Ρίβα. Εμείς, που παραμένουμε πίσω, είμαστε αυτοί που εκτίουμε ποινή ισόβιας κάθειρξης»

Και πρόσθεσε: «Η μόνη μου επιθυμία είναι να μου επιτραπεί να ζήσω τα τελευταία μου χρόνια ειρηνικά είναι να παραμένω στο Ίδρυμα Rebecca Steenkamp, ​​για να συνεχίσω την κληρονομιά της Reeva».

Ποια ήταν η Ρίβα Στέενκαμπ

Η Ρίβα Στέενκαμπ, ​​η οποία ήταν 29 ετών όταν άφησε την τελευταία της πνοή, ήταν πτυχιούχος νομικής και μοντέλο που εργαζόταν και ως παρουσιάστρια στην τηλεόραση. Μάλιστα είχε εμφανιστεί και στο γνωστό ριάλιτι 'Tropika Island of Treasure'.

Η ίδια είχε σχεδιάσει να ιδρύσει ένα δικηγορικό γραφείο για να βοηθά τις κακοποιημένες γυναίκες μετά την αποφοίτησή της.

Η 29χρονη διατηρούσε τρεις μήνες σχέση με τον Πιστόριους όταν εκείνος την πυροβόλησε τέσσερις φορές στο σπίτι του τα ξημερώματα της 14ης Φεβρουαρίου 2013 και η πέθανε σχεδόν ακαριαία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.