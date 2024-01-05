Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 22 τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες Πέμπτη το βράδυ σε νοσοκομείο στην Ούλτσεν, νότια του Αμβούργου, στο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας, ενημέρωσε η αστυνομία.

Υπάρχουν έξι σοβαρά τραυματίες, τόνισε η αστυνομία σε σημερινή ανακοίνωσή της, κάνοντας λόγο για «πολλούς άλλους» πιο ελαφρά τραυματισμένους.

Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες στις 22:45 (τοπική ώρα· 23:45 ώρα Ελλάδας) και, όταν έφθασαν επιτόπου οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, ήταν ορατές φλόγες στον τρίτο όροφο και υπήρχε «πολύς καπνός», κατά την ανακοίνωση.

Ακούγονταν «εκκλήσεις για βοήθεια», σύμφωνα με την αστυνομία.

140 διασώστες έφτασαν στο σημείο, αναφέρει η Bild.

Πυροσβέστες και αστυνομικοί προχώρησαν στην εσπευσμένη απομάκρυνση ανθρώπων στο νοσοκομείο κι έλαβαν μέτρα για να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβώσουν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Κατά τις αρχικές εκτιμήσεις, οι υλικές ζημιές στο νοσοκομείο ενδέχεται να ξεπεράσουν το ένα εκατομμύριο ευρώ, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση Τύπου της αστυνομίας.

Πηγή: skai.gr

