«Πρώτο βήμα» για την απαγόρευση του TikTok στις ΗΠΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε την Τετάρτη το δικομματικό νομοσχέδιο που προβλέπει απαγόρευση της εξαιρετικά δημοφιλούς εφαρμογής κοινωνικών μέσων TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν οι Κινέζοι ιδιοκτήτες της δεν την πουλήσουν.



Ο νόμος αναγκάζει την κινεζική μητρική του TikTok, ByteDance να πουλήσει την «χρυσοφόρο» εφαρμογή. Προηγουμένως η Επιτροπή Ενέργειας και Εμπορίου της Βουλής των ΗΠΑ ενέκρινε ομόφωνα νομοθεσία που δίνει στη ByteDance έξι μήνες για να αποχωρήσει από το TikTok διαφορετικά θα αντιμετωπίσει απαγόρευση στις ΗΠΑ.



Αξιωματούχοι του FBI, του Τμήματος Δικαιοσύνης και του Γραφείου της της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ενημέρωσαν τους νομοθέτες της Βουλής για το TikTok το απόγευμα της Τρίτης, ανέφερε πηγή στο ABC News.



Ενώ το νομοσχέδιο πέρασε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, το μέλλον του είναι πιο αβέβαιο στη Γερουσία.



Το TikTok, το οποίο έχει περισσότερους από 170 εκατομμύρια Αμερικανούς χρήστες, είπε ότι η νομοθεσία ισοδυναμεί με «ολική απαγόρευση» και σε μια προσπάθεια άσκησης πίεσης κάλεσε τους χρήστες του να απευθυνθούν στα μέλη τους στο Κογκρέσο.



Ο τέως πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κάποτε υποστήριζε την απαγόρευση του TikTok κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, έχει αλλάξει θέση, καθώς επαναπροσεγγίζει έναν μεγάλο χορηγό των Ρεπουμπλικανών που φέρεται να έχει σημαντική μετοχική παρουσία στη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.



Ορισμένοι συντηρητικοί έχουν επισημάνει ότι παραμένουν αναποφάσιστοι για τη νομοθεσία.



Τα «γεράκια» της εθνικής ασφάλειας στη Γερουσία αναζητούν εδώ και καιρό μια λύση στην απειλή για την εθνική ασφάλεια που λένε ότι θέτει το TikTok. Πολλοί νομοθέτες φαίνονται έτοιμοι να στηρίξουν το νομοσχέδιο. Άλλοι σιωπούν.



Πολλοί Δημοκρατικοί επίσης είπαν ότι δεν είχαν ακόμη την ευκαιρία να αξιολογήσουν τη νομοθεσία και αρνούνται να λάβουν επίσημη θέση επ' αυτού έως ότου σταλεί από τη Βουλή.

Μια απαγόρευση του TikTok θα μπορούσε να βλάψει πολλές επιχειρήσεις - πέντε εκατομμύρια σύμφωνα με την εκτίμηση του TikTok - που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για να προσεγγίσουν τους πελάτες τους.



Αλλά νομοθέτες προειδοποιούν ότι το TikTok και η κινεζική μητρική του εταιρεία δεν μπορούν να είναι αξιόπιστα, επισημαίνοντας ότι το Πεκίνο θα μπορούσε να χειραγωγήσει τον αλγόριθμο για να διαδώσει τη δική του προπαγάνδα ή η ByteDance να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα των χρηστών όπως το ιστορικό και την τοποθεσία του προγράμματος περιήγησης και να τα μοιραστεί με την κινεζική κυβέρνηση. Το TikTok έχει αρνείται αυτούς τους ισχυρισμούς.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει δηλώσει ότι θα υπογράψει τον νόμο αν περάσει και από τη Γερουσία.

