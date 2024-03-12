«Δούρειος Ίππος» της Κίνας στις ΗΠΑ ενόψει προεδρικών εκλογών το TikTok; Η Κίνα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή μέσων κοινωνικής δικτύωσης TikTok για να επηρεάσει τις αμερικανικές εκλογές του 2024, προειδοποίησε σήμερα Τρίτη η διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ 'Εβριλ Χέινς σε ακρόασή της στην Επιτροπή Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ερωτηθείσα από τον Δημοκρατικό βουλευτή Ράτζα Κρισναμούρτι αν το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας (CCP) θα χρησιμοποιούσε το TikTok για να επηρεάσει τις εκλογές, η Χέινς απάντησε: «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι το CCP θα το χρησιμοποιούσε».

Ο Κρισναμούρτι είναι επίσης ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην αρμόδια αυτή επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων με αντικείμενο την Κίνα, και μαζί με τον πρόεδρο της επιτροπής αυτής για την Κίνα, Μάικ Γκάλαχερ, παρουσίασαν την περασμένη εβδομάδα ένα νομοσχέδιο με το οποίο θα απαγορευτεί στις ΗΠΑ το TikTok, εφόσον δεν διακόψει τους δεσμούς του με τη μητρική εταιρεία ByteDance και, γενικότερα, με την Κίνα.

Ο νέος νόμος δίνει διορία περίπου 6 μηνών στην ByteDance για να πουλήσει τη θυγατρική της και σε αντίθετη περίπτωση θα κινδυνεύει με την απαγόρευση του μέσου κοινωνικής δικτύωσης στις ΗΠΑ. Περίπου 170 εκατομμύρια Αμερικανοί χρησιμοποιούν το TikTok.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ πρόκειται να ψηφίσει αύριο Τετάρτη με ταχείς ρυθμούς επί του νομοσχεδίου και απαιτούνται οι θετικές ψήφοι των 2/3 των βουλευτών για να περάσει ο νόμος. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα υπογράψει το νομοσχέδιο, αν περάσει από τη Βουλή. Ο Τραμπ τάσσεται κατά της απαγόρευσης.

Η Ετήσια Εκτίμηση Απειλών για το 2024 της Κοινότητας Μυστικών Πληροφοριών των ΗΠΑ που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα ανέφερε ότι οι λογαριασμοί TikTok που διαχειρίζεται ένας κινεζικός κυβερνητικός προπαγανδιστικός βραχίονας φέρεται να στόχευαν υποψήφιους και από τα δύο πολιτικά κόμματα κατά τον ενδιάμεσο κύκλο εκλογών στις ΗΠΑ το 2022.

Το TikTok, το οποίο λέει ότι δεν έχει και δεν πρόκειται να κοινοποιεί δεδομένα χρηστών των ΗΠΑ με την κινεζική κυβέρνηση, υποστηρίζει ότι το νομοσχέδιο της Βουλής ισοδυναμεί με απαγόρευση. Δεν είναι σαφές αν η Κίνα θα εγκρίνει οποιαδήποτε πώληση ή αν το TikTok θα μπορούσε να συμμορφωθεί με τον νόμο μέσα σε έξι μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.