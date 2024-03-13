Κίνα: Οι ΗΠΑ «θα πυροβολήσουν τα πόδια τους», αν απαγορεύσουν το TikTok

Οι ΗΠΑ «θα πυροβολήσουν τα πόδια τους», αν απαγορεύσουν το TikTok, εκτίμησε σήμερα η Κίνα, την ώρα που η Βουλή των Αντιπροσώπων εξετάζει νομοσχέδιο που αφορά το μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Το TikTok βρίσκεται εδώ και μήνες στο στόχαστρο των αμερικανικών αρχών, με πολλούς αξιωματούχους να εκτιμούν ότι η πλατφόρμα επιτρέπει στο Πεκίνο να κατασκοπεύει και να χειραγωγεί τους 170 εκατομμύρια χρήστες της στις ΗΠΑ, κάτι που η εταιρεία διαψεύδει κατηγορηματικά.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων θα εξετάσει σήμερα νομοσχέδιο που αναγκάζει το TikTok να διακόψει κάθε δεσμό με τη μητρική εταιρεία ByteDance και γενικότερα με την Κίνα, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η πλατφόρμα θα απαγορευθεί στις ΗΠΑ.

Λίγες ώρες πριν την ψηφοφορία στη Βουλή, η Κίνα κατήγγειλε μια εκστρατεία «εκφοβισμού» εναντίον του TikTok.

«Οι ΗΠΑ δεν βρήκαν ποτέ αποδείξεις ότι το TikTok απειλεί την εθνική τους ασφάλεια», υπογράμμισε ο Ουάνγκ Ουενμπίν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η απαγόρευση του TikTok «θα υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών (…) γεγονός που για τις ΗΠΑ θα ισοδυναμεί με το να πυροβολούν τα πόδια τους», προειδοποίησε ο Ουάνγκ.

Κοινοβουλευτικοί στις ΗΠΑ ανησυχούν για τις σχέσεις του TikTok με τις κινεζικές αρχές, θεωρώντας ότι υπάρχει κίνδυνος οι Αμερικανοί χρήστες της πλατφόρμας να δουν τα προσωπικά τους δεδομένα να διαρρέουν στην Κίνα.

Η εταιρεία έχει επανειλημμένα διαβεβαιώσει ότι δεν έχει λάβει τέτοιου είδους αιτήματα από το Πεκίνο και τονίζει ότι, ακόμη κι αν αυτό συμβεί, θα αρνηθεί να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα χρηστών της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

