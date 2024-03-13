Η βρετανική κυβέρνηση θέλει να προτείνει στους μετανάστες που φτάνουν παράτυπα στη Βρετανία να φεύγουν οικειοθελώς στη Ρουάντα, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο φέρεται να είναι διατεθειμένο να τους καταβάλλει έως και 3.000 στερλίνες για να εγκατασταθούν στην αφρικανική χώρα.

Το Λονδίνο έχει καταρτίσει σχέδιο, εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, να απελαύνει στη Ρουάντα τους μετανάστες που φτάνουν παράτυπα στη Βρετανία, προτού ακόμη γίνει η επεξεργασία του αιτήματός τους για άσυλο, είτε συμφωνούν είτε όχι. Το σχέδιο αυτό είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενο και καταδικάστηκε μέχρι και από τον ΟΗΕ.

Για τον Βρετανό πρωθυπουργό των Συντηρητικών Ρίσι Σούνακ πρόκειται για «επείγουσα εθνική προτεραιότητα». Ωστόσο κανένα αεροπλάνο που να μεταφέρει μετανάστες δεν έχει μέχρι στιγμής αναχωρήσει για Ρουάντα.

Έπειτα από πολλά πισωγυρίσματα στη δικαιοσύνη, νέο σχέδιο νόμου εξετάζεται την τρέχουσα περίοδο από το κοινοβούλιο, όπου βρίσκεται αντιμέτωπο με ισχυρή αντίθεση στην Βουλή των Λόρδων, την άνω βουλή του βρετανικού κοινοβουλίου.

Ωστόσο άλλη συμφωνία με το Κιγκάλι θα μπορούσε εφεξής να επιτρέπει την αναχώρηση μεταναστών σε εκούσια βάση για τη Ρουάντα, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες των «Times».

«Εξετάζουμε την πιθανότητα να στέλνουμε εκουσίως στην Ρουάντα αυτούς (τους μετανάστες) που δεν έχουν το δικαίωμα να βρίσκονται εδώ», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου.

Η Ρουάντα «είναι έτοιμη να υποδεχθεί τους ανθρώπους που θέλουν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους και που δεν μπορούν να μείνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι πέρυσι 19.000 άνθρωποι «απελάθηκαν εκουσίως από τη Βρετανία», χωρίς να διευκρινίσει από πού προέρχονταν, για πού έφυγαν ούτε γιατί ήταν παράτυποι.

Η νέα συμφωνία αφορά μετανάστες το αίτημα των οποίων για άσυλο απορρίφθηκε και δεν μπορούν ως εκ τούτου να παραμείνουν νόμιμα στη Βρετανία, αλλά ούτε μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «Times», οι μετανάστες μπορεί να λαμβάνουν έως και 3.000 στερλίνες (περίπου 3.509 ευρώ) για να δεχθούν να φύγουν για τη Ρουάντα. Θα λαμβάνουν υποστήριξη από τις αρχές της Ρουάντας για περίοδο έως 5 ετών, κυρίως για στέγη.

Το νέο αυτό σύστημα θα μπορούσε να αφορά κυρίως μετανάστες που προέρχονται από το Αφγανιστάν ή το Ιράν, σύμφωνα με την εφημερίδα.

«Ακόμη και η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι το σχέδιό τους (απέλασης μεταναστών στη Ρουάντα) δεν έχει καμία πιθανότητα να πετύχει, σε τέτοιο βαθμό που προτείνουν να πληρώνουν τους ανθρώπους για να πάνε εκεί», δήλωσε ο βουλευτής των αντιπολιτευόμενων Εργατικών Στίβεν Κίνοκ.

Η βρετανική κυβέρνηση δηλώνει ότι η Ρουάντα είναι μια «ασφαλής» χώρα. Ωστόσο οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγορούν τον πρόεδρό της Πολ Καγκάμε ότι κυβερνά σε κλίμα φόβου, καταπνίγοντας την διαφωνία και την ελευθερία της έκφρασης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.