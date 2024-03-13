Τη διεξαγωγή περαιτέρω ανακρίσεων αναφορικά με την υπόθεση της Μονής Αββακούμ, θα ζητήσει από την ανακριτική επιτροπή της Ιεράς Συνόδου, το συνοδικό δικαστήριο, σύμφωνα με το Καταστικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου.

Σε αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε και αποκαλύπτει σήμερα ο «Πολίτης» Κύπρου, φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο οι μοναχοί παρασκεύαζαν «μύρο» που τοποθετούσαν στον Τίμιο Σταυρό τον οποίον στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν για να πείσουν τους πιστούς ότι κάνει θαύματα και γιατρεύει ασθένειες αλλά και σε άλλες θρησκευτικές τελετές (αγιασμούς, εξορκισμούς κλπ).

Όπως ανακοίνωσε ο Επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος, η απόφαση ελήφθη καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία.

Ο Καρπασίας Χριστοφόρος δήλωσε επίσης ότι μόνο οι ανακοινώσεις του συνοδικού αποτελούν επίσημη ενημέρωση επί της διαδικασίας.

Το εξαμελές Συνοδικό Δικαστήριο αποτελούν οι Μητροπολίτες Κιτίου Νεκτάριος, ο οποίος προεδρεύει του Δικαστηρίου, ο Κωνσταντίας Βασίλειος και ο Λεμεσού Αθανάσιος, όπως επίσης οι Επίσκοποι Καρπασίας Χριστοφόρος - ο οποίος αντικατέστησε τον Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής, Αμαθούντος Νικόλαος και Αρσινόης Παγκράτιος - ο οποίος αντικατέστησε τον Μητροπολίτη Μόρφου.

Στόχος του Συνοδικού Δικαστηρίου είναι η διαδικασία να ολοκληρωθεί πριν από την Μεγάλη Εβδομάδα.

Σοκαρισμένοι οι Κύπριοι παρακολουθούν εδώ και μέρες τις αποκαλύψεις για απάτες (αλλά και σεξουαλικά όργια) των μοναχών στο μοναστήρι του Οσίου Αββακούμ, στο Φτερικούδι.

Δείτε το ανακοινωθέν:

