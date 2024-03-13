Τι συμβαίνει με το TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες;

Της Αθηνάς Παπακώστα

Αμερικανοί βουλευτές και από τα δύο μεγάλα κόμματα της χώρας - το κόμμα των Δημοκρατικών και το κόμμα των Ρεπουμπλικανών - προωθούν νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο η μητρική εταιρεία του TikTok, ByteDance, θα πρέπει να πουλήσει την ψηφιακή αυτή πλατφόρμα σε άλλη εταιρεία.

Εάν ο νόμος ψηφιστεί, η ByteDance θα πρέπει εντός περίπου έξι μηνών να πουλήσει το TikTok. Διαφορετικά, η πλατφόρμα θα σταματήσει να λειτουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Βασικό επιχείρημα της επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων με αντικείμενο την Κίνα – η οποία και πρότεινε το νομοσχέδιο – είναι οι σχέσεις του κινεζικού τεχνολογικού γίγαντα ByteDance με το Πεκίνο όπου κι εδρεύει.

Όπως πολλές άλλες εφαρμογές Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, το TikTok συλλέγει δεδομένα από τους χρήστες του. Ωστόσο η εν λόγω ψηφιακή πλατφόρμα έχει μπει στο μικροσκόπιο για το πόσα στοιχεία συλλέγει αλλά και ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά.

Πιο συγκεκριμένα, οι επικριτές του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες – και όχι μόνο – εκφράζουν την ανησυχία τους τα εν λόγω στοιχεία και πληροφορίες να είναι διαθέσιμες στην κινεζική κυβέρνηση, ενδεχόμενο το οποίο τόσο το TikTok όσο και η ίδια η ByteDance έχουν αρνηθεί κατηγορηματικά.

Παρ' όλα αυτά, στα τέλη του 2022, δημοσιογράφος των Financial Times από τη Βρετανία, η οποία διατηρούσε μεν λογαριασμό στο TikΤοκ αλλά αυτός ήταν αφιερωμένος εξ ολοκλήρου στη γάτα της, ενημερώθηκε κρυφά από υπαλλήλους της εταιρείας ότι παρακολουθείται.

Εντός μάλιστα του 2023 η βρετανική κυβέρνηση, το βρετανικό κοινοβούλιο, οι θεσμοί της ΕΕ και ο Λευκός Οίκος ζήτησαν από τους εργαζομένους τους να αφαιρέσουν το λογισμικό του TikTok από τα εταιρικά τους τηλέφωνα.

Οι Αμερικανοί χρήστες του ΤιkTok παραμένουν ανήσυχοι και η εταιρεία επιστρατεύει τους χρήστες-γίγαντες influencers ώστε να καταφέρουν μέσω lobbying να επηρεάσουν προς όφελός της τη σημερινή ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Εάν απαγορεύσουν το TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα ξέρω τι να κάνω» αναφέρει στο Associated Press η influencer, Summer Lucille, η οποία μετρά 1,4 εκατομμύρια ακολούθους στην εν λόγω πλατφόρμα και βρίσκεται ήδη στην Ουάσιγκτον.

Όπως αναφέρουν αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης, το νομοσχέδιο απαγόρευσης του TikTok κερδίζει έδαφος και η εκστρατεία ανατροπής μέσω χρηστών και δη Influencers του εν λόγω πιθανού – όπως όλα δείχνουν - αποτελέσματος φαίνεται πως γυρίζει μπούμερανγκ κατά της ByteDance αφού πολλοί βουλευτές εξηγούν ότι, το μόνο που επετεύχθη ήταν οι ανησυχίες τους αντί να καταλαγιάσουν, να φουντώσουν περαιτέρω.

Εργαζόμενος στην πλευρά των Ρεπουμπλικανών ανέφερε ότι τα περισσότερα τηλεφωνήματα ήταν από εφήβους έως και ηλικιωμένους με τους περισσότερους να δηλώνουν μπερδεμένοι και ότι το ίδιο το TikTok τους παρέπεμψε να καλέσουν. Την ίδια στιγμή, αναφέρει το BBC, εργαζόμενος στην πλευρά των Δημοκρατικών, έλεγε ότι τα πιο επιθετικά, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και απειλητικά, τηλεφωνήματα τα έχουν λάβει από γυναίκες που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος για προεκλογικούς σκοπούς άνοιξε ΤιkTok πριν από περίπου έναν μήνα, ανέφερε ότι, εάν το νομοσχέδιο περάσει από τη Βουλή, θα το ψηφίσει ενώ, ο Ντόναλντ Τραμπ που όσο ήταν πρόεδρος κυνήγησε την πλατφόρμα υποστήριξε ότι η απαγόρευση του TikTok θα οδηγούσε στην ενίσχυση της δημοφιλίας του Facebook, το οποίο κατηγόρησε ως «εχθρό του λαού».

Πηγή: skai.gr

