ΗΠΑ: Πέθανε και ο δεύτερος καρδιοπαθής με μόσχευμα από χοίρο

Ο Λόρενς Φόσετ, ο δεύτερος άνθρωπος που έλαβε καρδιακό μόσχευμα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο, πέθανε έξι εβδομάδες μετά την πειραματική διαδικασία, σύμφωνα με το CNN.

Το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ, όπου είχε πραγματοποιηθεί η πειραματική διαδικασία, είπε ότι η καρδιά άρχισε να δείχνει σημάδια απόρριψης τις τελευταίες ημέρες.

« Η τελευταία επιθυμία του κ. Φόσετ ήταν να αξιοποιήσουμε στο έπακρο όσα μάθαμε από την εμπειρία μας, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί σε άλλους μια ευκαιρία για μια νέα καρδιά όταν ένα ανθρώπινο όργανο δεν είναι διαθέσιμο. Στη συνέχεια είπε στην ομάδα των γιατρών και των νοσοκόμων που μαζεύτηκαν γύρω του ότι μας αγαπούσε. Θα μας λείψει πάρα πολύ», δήλωσε ο Δρ Bartley Griffith , κλινικός διευθυντής του Προγράμματος Καρδιακής Ξενομεταμόσχευσης στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ.

Ο 58χρονος Φόσετ εισήχθη για πρώτη φορά στο νοσοκομείο στις 14 Σεπτεμβρίου μετά από συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας και υποβλήθηκε σε πειραματική μεταμόσχευση έξι ημέρες αργότερα. Η καρδιακή του νόσος και οι προϋπάρχουσες παθήσεις τον καθιστούσαν ακατάλληλο για παραδοσιακή ανθρώπινη μεταμόσχευση καρδιάς.

«Η μόνη αληθινή ελπίδα μου που έχει απομείνει είναι να πάω με την καρδιά του χοίρου, την ξενομομόσχευση», είπε ο Φόσετ στο νοσοκομείο σε μια εσωτερική συνέντευξη αρκετές ημέρες πριν από το χειρουργείο.

Τις εβδομάδες που ακολούθησαν αμέσως μετά τη μεταμόσχευση, οι γιατροί του ανέφεραν ότι έκανε σημαντική πρόοδο, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του σε φυσικοθεραπεία.

Ένα μήνα μετά την επέμβαση, οι γιατροί του είπαν ότι πίστευαν ότι η καρδιακή του λειτουργία ήταν εξαιρετική. «Δεν έχουμε καμία ένδειξη λοιμώξεων και κανένα στοιχείο απόρριψης αυτή τη στιγμή», είχε δηλώσει ο Bartley Griffith τότε.

Οι γιατροί συνέχισαν με μια πειραματική θεραπεία με αντισώματα για την περαιτέρω καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος και την πρόληψη της απόρριψης. Ωστόσο, η απόρριψη οργάνων είναι «η πιο σημαντική πρόκληση με τις παραδοσιακές μεταμοσχεύσεις που περιλαμβάνουν και ανθρώπινα όργανα», δήλωσε το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ σε δήλωσή του.

Σε μια δήλωση σχετικά με τον θάνατο του συζύγου της, η Αν ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στη φροντίδα του συζύγου της.

