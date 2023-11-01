Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ισχυρή έκρηξη έπληξε τον προσφυγικό καταυλισμό της Γάζας, Τζαμπαλίγια, καταστρέφοντας πολλά κτίρια σύμφωνα με τη Χαμάς. Την ίδια ώρα σειρήνες ηχούν σε πολλές πόλεις του Ισραήλ που βρίσκονται στο στόχαστρο της χαμάς.

Βίντεο από το σημείο της έκρηξης την Τετάρτη δείχνουν έναν βαθύ κρατήρα στη γειτονιά Τζαμπαλίγια της Φαλούτζα ενώ άνθρωποι σκάβουν μέσα στα ερείπια αναζητώντας πτώματα, ενώ αργότερα το βράδυ, το IDF επιβεβαίωσε ότι έπληξε στόχους στην περιοχή.

Η Πολιτική Άμυνα στη Γάζα που διοικείται από τη Χαμάς είπε ότι πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση και «μεγάλος αριθμός» παρέμεινε κάτω από τα ερείπια στη «δεύτερη σφαγή» στον προσφυγικό καταυλισμό.

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπαλίγια την Τρίτη κοντά στη Φαλούτζα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν δεκάδες σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές.

Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι τα πλήγματα της Τρίτης στόχευσαν και σκότωσαν τον Ιμπραήμ Μπιάρι, τον οποίο περιέγραψε ως έναν από τους διοικητές της Χαμάς που ήταν υπεύθυνος για την επίθεση στο Ισραήλ της 7ης Οκτωβρίου, η οποία άφησε πάνω από 1.400 νεκρούς και εκατοντάδες ομήρους.

Σειρήνες ηχούν σε πόλεις του Ισραήλ

Την ίδια ώρα, σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ηχούν σε όλο το κεντρικό Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου του Τελ Αβίβ, του Μπατ Γιαμ, του Χολόν, του Ρισόν Λεζιον και άλλων περιοχών καθώς δέχτηκαν καταιγισμό ρουκετών από τη Γάζα.

🚨FOOTAGE: Rockets from #Gaza flying towards central #Israel.



Sirens were sounded in #TelAviv & surrounding.



No casualties reported yet



-Local sources pic.twitter.com/Sl2KJ079oa — Palestine Eye 🇦🇪 👁 (@PalastineEye) November 1, 2023

Το ίδιο σκηνικό πολέμου και σε άλλες πόλεις με τις σειρήνες να προειδοποιούν για αεροπορική επιδρομή στη Shtula και έναν οικισμό κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο και στην στην Άνω Γαλιλαία.

Just now. Red Alerts/sirens re missiles incoming to Israel. pic.twitter.com/wLcxJzc2Al — NYCREMilton (@NYCREMilton) November 1, 2023

Νωρίτερα, ένας αντιαρματικός πύραυλος εκτοξεύτηκε προς το Ισραήλ από το νότιο Λίβανο με τον στρατό να απαντάει με πυρά.

Επιπλέον, ο στρατός λέει ότι έπληξε έναν πυρήνα τρομοκρατών στο νότιο Λίβανο που προσπαθούσε να πραγματοποιήσει επίθεση με κατευθυνόμενους αντιαρματικούς πυραύλους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.