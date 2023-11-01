Η Ιορδανία ανακάλεσε τον πρεσβευτή της στο Ισραήλ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμπεριφορά της Ιερουσαλήμ στον πόλεμο κατά της Χαμάς, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών στο Αμμάν.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας Arman Safadi ενημέρωσε επίσης το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ότι δεν πρέπει να στείλει πίσω τον Ισραηλινό πρεσβευτή στο Αμμάν, ο οποίος έφυγε λόγω προφυλάξεων ασφαλείας στην αρχή του πολέμου.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας ανέφερε ότι αυτό θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος και η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.
