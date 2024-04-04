Όσο οι μέρες περνούν, αυξάνεται ο ενθουσιασμός τις ΗΠΑ για την έκλειψη ηλίου την ερχόμενη Δευτέρα, 8 Απριλίου.

Τα ειδικά γυαλιά έχουν εξαφανιστεί από τα καταστήματα εδώ και μέρες, καθώς περίπου 32 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορέσουν να παρατηρήσουν την ερχόμενη Δευτέρα μια ολική έκλειψη ηλίου, σε μια διαγώνιο που θα διασχίζει τις ΗΠΑ από το νότιο έως το βορειοανατολικό τμήμα τους - από το Κλίβελαντ στις ΗΠΑ έως το Μόντρεαλ του Καναδά.

Η έκλειψη θα ξεκινήσει από το Μεξικό και θα εκτείνεται σε όλο το Τέξας, την Οκλαχόμα, το Αρκάνσας, το Μιζούρι, το Ιλινόις, την Ιντιάνα, το Οχάιο, τη Νέα Υόρκη, την Πενσυλβάνια, το Βερμόντ, το Νιου Χάμσαϊρ και το Μέιν πριν το φαινόμενο φτάσει στον Βόρειο Ατλαντικό.

Το σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο θα λάβει χώρα από από τις 14.00 έως τις 17.00 τοπική ώρα.

Στα σχολεία εδώ και μέρες γίνονται ειδικά μαθήματα για την έκλειψη ενώ πολλά από αυτά που βρίσκονται κατά μήκος αυτής της διαδρομής θα κλείσουν ή θα επιτρέψουν στα παιδιά να σχολάσουν νωρίτερα.

Στα κάθε τύπου τουριστικά καταλύματα στις πολιτείες που η έκλειψη θα είναι ολική, έχουν πληρότητα 100%, ενώ οι τοπικές αρχές έχουν λάβει ειδικά μέτρα για την διατήρηση της τάξης και της ασφάλειας στις πόλεις τους, καθώς αναμένουν ορδές τουριστών.

Aρκετές κομητείες έχουν εκδώσει «οδηγίες καταστροφής» πριν από την έκλειψη, και λαμβάνουν μέτρα για να προετοιμαστούν. Αξιωματούχοι προτρέπουν τους πολίτες να εφοδιαστούν προκαταβολικά με τρόφιμα και καύσιμα, καθώς υπάρχει σοβαρή περίπτωση να παρατηρηθούν ελλείψεις λόγω της μεγάλης προσέλευσης κόσμου.

Παντού, όλα τα καταστήματα εστίασης έχουν βγάλει ειδικές «προσφορές» για την έκλειψη ενώ ακόμα και αεροπορικές εταιρείες ανακοίνωσαν ειδικές πτήσεις για την έκλειψη, κατά μήκος του διαδρόμου του σκοταδιού, με τσουχτερό φυσικά εισιτήριο.

Ενδεικτικό του μαζικού ενδιαφέροντος είναι ότι ακόμα και κρατούμενοι ζήτησαν να τους επιτραπεί να παρακολουθήσουν την ολική έκλειψη ηλίου, επισημαίνοντας πως σε αντίθετη περίπτωση η θρησκευτική ελευθερία τους θα παραβιαστεί.

Όλα τα δελτία ειδήσεων, οι ενημερωτικές εκπομπές και τα talk shows έχουν συνέχεια ρεπορτάζ και ανταποκρίσεις - με έκτακτα δελτία καιρού για πιθανές συννεφιές που μπορεί να εμποδίσουν το θέαμα. Και οπωσδήποτε θα καλύψουν ζωντανά το φαινόμενο, με ρεπόρτερς σε κάθε πολιτεία .

Η τελευταία φορά που έγινε στις ΗΠΑ ολική έκλειψη ηλίου ήταν στις 21 Αυγούστου 2017. Η επόμενη θα συμβεί στη Βόρεια Αμερική σε 20 χρόνια, το 2044.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.