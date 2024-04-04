Προειδοποίηση νομικών προς Σούνακ: Παραβίαση διεθνούς δικαίου τα όπλα προς Ισραήλ

Λονδίνο του Θανάση Γκαβού

Υπό πίεση να αναστείλει τις άδειες εξαγωγής όπλων προς το Ισραήλ βρίσκεται ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ρίσι Σούνακ, εν μέσω καταγγελιών για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η πίεση έχει ενταθεί μετά από την ισραηλινή επίθεση της Δευτέρας που σκότωσε επτά εθελοντές της οργάνωσης αρωγής World Central Kitchen, τρεις εκ των οποίων ήταν Βρετανοί - οι Τζον Τσάπμαν, Τζιμ Χέντερσον και Τζον Κίρμπι.

Με 17σέλιδη ανοιχτή επιστολή προς τον κ. Σούνακ πάνω από 600 δικηγόροι και ακαδημαϊκοί της Βρετανίας, μεταξύ των οποίων τρεις πρώην δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου (λαίδη Χέιλ και λόρδοι Σάμπτσιον και Γουίλσον), προειδοποιούν πως με τη διατήρηση των εξαγωγών όπλων προς το Ισραήλ το Λονδίνο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Οι υπογράφοντες σημειώνουν πως η γνωμοδότηση του Ιανουαρίου από το Διεθνές Δικαστήριο περί εύλογου κινδύνου διάπραξης γενοκτονίας στη Γάζα συνεπάγεται πως η βρετανική κυβέρνηση έχει τη νομική υποχρέωση να ενεργήσει για την αποτροπή αυτής.

Τονίζοντας πως η τρέχουσα κατάσταση στη Γάζα είναι «καταστροφική», η επιστολή αναφέρει: «Ενώ χαιρετίζουμε τις όλο και πιο έντονες εκκλήσεις από την κυβέρνησή σας για παύση της σύρραξης και για απρόσκοπτη είσοδο στη Γάζα της ανθρωπιστικής βοήθειας, η ταυτόχρονη συνέχιση της πώλησης οπλικών συστημάτων στο Ισραήλ υπολείπεται σημαντικά των υποχρεώσεων της κυβέρνησής σας υπό το διεθνές δίκαιο».

Μιλώντας την Τετάρτη στην εφημερίδα Sun ο Ρίσι Σούνακ απέρριψε τις εκκλήσεις για διακοπή προμήθειας όπλων στο Ισραήλ λέγοντας πως η βρετανική κυβέρνηση έχει «ένα πολύ προσεκτικό καθεστώς εξαγωγής όπλων».

Πρόσθεσε πάντως πως από την αρχή της σύρραξης έχει ξεκαθαρίσει στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου πως «αν και ασφαλώς υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται και να προστατεύει τους πολίτες του έναντι επιθέσεων της Χαμάς, πρέπει να το κάνει συμφώνως προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και προστατεύοντας τις ζωές αμάχων - και δυστυχώς πάρα πολλές ζωές αμάχων έχουν χαθεί».

Οι Εργατικοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζήτησαν τη δημοσιοποίηση της επίσημης νομικής γνωμοδότησης που έχει λάβει η κυβέρνηση αναφορικά με την πιθανή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από το Ισραήλ και την αναστολή της άδειας εξαγωγής όπλων προς τη χώρα αν τα όπλα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε «σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

