ΗΠΑ: Αμερικανοί κρατούμενοι ζητούν να τους επιτραπεί να παρακολουθήσουν την ολική έκλειψη ηλίου

Έξι κρατούμενοι της πολιτείας της Νέας Υόρκης ζήτησαν από την αμερικανική δικαιοσύνη να παρέμβει προκειμένου να δώσει εντολή στις σωφρονιστικές αρχές να τους επιτρέψει να βγουν σε έναν προαύλιο χώρο, ώστε να παρακολουθήσουν την ολική έκλειψη ηλίου τη Δευτέρα, επισημαίνοντας πως σε αντίθετη περίπτωση η θρησκευτική ελευθερία τους θα παραβιαστεί.

Το απόγευμα της Δευτέρας 8 Απριλίου, μια ολική έκλειψη αναμένεται να διασχίσει τη Βόρεια Αμερική, ένα σπάνιο φαινόμενο που έχει προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό στις ΗΠΑ: δωμάτια κλεισμένα εδώ και μήνες, ειδικές εμπορικές πτήσεις, διανομή γυαλιών προστασίας…

Και έξι κρατούμενοι θέλουν επίσης να συμμετάσχουν και οι ίδιοι στη γιορτή.

Μπροστά στην κατηγορηματική άρνηση της σωφρονιστικής διοίκησης, κατέθεσαν το αίτημά τους ενώπιον της ομοσπονδιακής δικαιοσύνης.

«Ο καθένας επισήμανε τη βαθιά θρησκευτική πίστη του, σύμφωνα με την οποία η έκλειψη ηλίου του Απριλίου είναι ένα θρησκευτικό γεγονός, που πρέπει να παρατηρηθεί, για το οποίο πρέπει να θέσουν ερωτήματα, προκειμένου να μπορέσουν να ασκήσουν την πίστη τους», τονίζεται στην αγωγή.

Όλοι τους «θα δουν τα συνταγματικά δικαιώματά τους του να ασκούν την πίστη τους να παραβιάζονται», εάν η σωφρονιστική διοίκηση της πολιτείας της Νέας Υόρκης δεν αναθεωρήσει την απόφασή της να απαγορεύσει κάθε έξοδο εκτός κελιού τη Δευτέρα, από τις 14.00 έως τις 17.00 τοπική ώρα, το διάστημα ακριβώς της έκλειψης, τονίζουν οι κρατούμενοι.

Ο εμπνευστής της διαμαρτυρίας, που εντείνει τις πρωτοβουλίες μετά τον Ιανουάριο για να δει την έκλειψη, δηλώνει άθεος, όμως διακρίνει παράλληλα σε αυτό το αστρονομικό φαινόμενο «ένα γεγονός μεγάλης θρησκευτικής σημασίας».

Ένας μουσουλμάνος ενάγων επικαλείται αποσπάσματα από ιερά κείμενα, δύο χριστιανοί αναφέρουν ένα απόσπασμα από τη Βίβλο που μιλάει για μία έκλειψη, ένας άλλος δηλώνει πιστός της θρησκείας σαντερία, από την Καραϊβική.

Η απαγόρευση της εξόδου στον προαύλιο χώρο κατά τη διάρκεια της έκλειψης δικαιολογείται από λόγους «ασφαλείας», τονίζει η σωφρονιστική διοίκηση σε ένα δελτίο τύπου, όπου προσθέτει ότι ειδικά γυαλιά θα διανεμηθούν στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και τους κρατούμενους, όσους επιθυμούν να κοιτάξουν τον ουρανό από το κελί τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

