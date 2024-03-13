Στις 8 Απριλίου θα γίνει στις ΗΠΑ ολική έκλειψη ηλίου, βυθίζοντας εκατομμύρια ανθρώπους στο σκοτάδι για λίγη ώρα, νωρίς το απόγευμα.

Η έκλειψη θα ξεκινήσει από το Μεξικό και θα εκτείνεται σε όλο το Τέξας, την Οκλαχόμα, το Αρκάνσας, το Μιζούρι, το Ιλινόις, την Ιντιάνα, το Οχάιο, τη Νέα Υόρκη, την Πενσυλβάνια, το Βερμόντ, το Νιου Χάμσαϊρ και το Μέιν πριν το φαινόμενο φτάσει στον Βόρειο Ατλαντικό.

Το θέαμα αναμένεται να προσελκύσει πλήθη από όλες τις ΗΠΑ καθώς δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να συρρεύσουν στις περιοχές όπου θα είναι ορατή η έκλειψη

Στο Τέξας, αρκετές κομητείες έχουν ήδη εκδώσει «οδηγίες καταστροφής» πριν από την έκλειψη, και λαμβάνουν μέτρα για να προετοιμαστούν.

Αξιωματούχοι προτρέπουν τους πολίτες να εφοδιαστούν προκαταβολικά με τρόφιμα και καύσιμα, καθώς υπάρχει σοβαρή περίπτωση να παρατηρηθούν ελλείψεις λόγω της μεγάλης προσέλευσης κόσμου.

Ο Mike Jones, διευθυντής του Γραφείου Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης της κομητείας Hays δήλωσε στο Newsweek: «Συστήνω στους κατοίκους να επισκεφτούν τα καταστήματα τροφίμων και τα βενζινάδικα εκ των προτέρων, για να μην χρειαστεί να κυκλοφορήσουν την ημέρα του φαινομένου».

Ανάλογες προειδοποιήσεις εξέδωσαν και οι κομητείες Τράβις, Κένταλ και Μπελ .

Ενδεικτικά, ο δικαστής της κομητείας Τράβις, Άντι Μπράουν, εξέδωσε «Δήλωση Τοπικής Καταστροφής» εν αναμονή εξαιρετικά μεγάλου πλήθους, αυξημένης κυκλοφορίας και «τεράστιων καταπονήσεων στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, στα νοσοκομεία και στους δρόμους τις ημέρες πριν, κατά την διάρκεια και μετά την ολική έκλειψη ηλίου», ανέφερε η δήλωση καταστροφής της κομητείας Τράβις.

«Το μεγάλο πλήθος μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και να εμποδίσει ή να καθυστερήσει τις υπηρεσίες αστυνόμευσης και πρώτων βοηθειών να απαντήσουν στις κλήσεις για βοήθεια», προστίθεται στη δήλωση.

Η τελευταία φορά που έγινε στις ΗΠΑ ολική έκλειψη ηλίου ήταν στις 21 Αυγούστου 2017.

Η επόμενη θα συμβεί στη Βόρεια Αμερική σε 20 χρόνια, το 2044.

Πηγή: skai.gr

