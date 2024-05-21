Η Νότια Κορέα προχωρά στην απαγόρευσή τραγουδιού που εξυμνεί τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν και τον παρουσιάζει ως «μεγάλο ηγέτη» και «φιλικό πατέρα».

Η ρυθμιστική αρχή μέσων της Σεούλ είπε ότι το μουσικό βίντεο, το οποίο έγινε επιτυχία στο TikTok από την κυκλοφορία του τον Απρίλιο, αποτελεί παραβίαση του Νόμου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας.

Το τραγούδι της Βόρειας Κορέας που έγινε επιτυχία του TikTok:

«Το τραγούδι κάνει είδωλο τον Κιμ Γιονγκ Ουν και τον επαινεί και τον δοξάζει» ανέφερε σε δήλωση τη Δευτέρα η Επιτροπή Προτύπων Επικοινωνίας της Κορέας της Σεούλ.

Ο νόμος για την Ασφάλεια εμποδίζει την πρόσβαση στους ιστότοπους και τα μέσα ενημέρωσης της κυβέρνησης του Βορρά και τιμωρεί συμπεριφορές και ομιλίες υπέρ του καθεστώτος.

Είκοσι εννέα εκδόσεις του μουσικού βίντεο του Friendly Father θα αποκλειστούν, είπε η επιτροπή, αλλά δε διευκρίνισε πώς θα γίνει αυτό. Η απόφαση προκλήθηκε από αίτημα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Νότιας Κορέας, πρόσθεσε.

«Το βίντεο είναι τυπικό περιεχόμενο που συνδέεται με ψυχολογικό πόλεμο κατά της Νότιας Κορέας, καθώς δημοσιεύτηκε σε ένα κανάλι που λειτουργεί για να συνδεθεί με τον έξω κόσμο και επικεντρώνεται κυρίως στη μονομερή ειδωλοποίηση και εξύμνηση του Κιμ», είπε η ρυθμιστική αρχή.

Η επικείμενη απαγόρευση έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των Νοτιοκορεατών, πολλοί από τους οποίους έχουν κάνει κλικ στο μουσικό βίντεο μετά την ανακοίνωση, σύμφωνα με σχόλια που έχουν αφήσει στο βίντεο. Κάποιοι σχολίασαν ότι οι αρχές θα πρέπει να αφήσουν το βίντεο προσβάσιμο "ώστε να απολαύσουν περισσότεροι το αστείο".

Το Friendly Father είναι το τελευταίο από μια σειρά ποπ τραγουδιών που έχει δημιουργήσει η μηχανή προπαγάνδας της Πιονγκγιάνγκ τα τελευταία 50 χρόνια.

«Ας τραγουδήσουμε τον Κιμ Γιονγκ Ουν, τον μεγάλο ηγέτη/ Ας καυχηθούμε για τον Κιμ Γιονγκ Ουν, τον φιλικό μας πατέρα», αναφέρουν οι στίχοι του.

Μερικοί χρήστες του TikTok λένε ότι η μελωδία τους συνοδεύει στο γυμναστήριο ή ενώ κάνουν τα μαθήματά τους, ενώ σε άλλους αρέσει το νοσταλγικό του στυλ, λέγοντας ότι τους θυμίζει παλαιότερη ισπανική και γαλλική ποπ μουσική.

Οι δύο χώρες, έχουν χωριστεί μετά την ανακωχή που τερμάτισε τον πόλεμο της Κορέας το 1953.

Δεν υπέγραψαν συνθήκη ειρήνης και ως εκ τούτου βρίσκονται τεχνικά ακόμη σε πόλεμο.

Οι παραβιάσεις του νόμου περί εθνικής ασφάλειας της Σεούλ μπορεί να οδηγήσουν σε έως και επτά χρόνια φυλάκιση, αν και η επιβολή του νόμου έχει χαλαρώσει πρόσφατα. Υπήρξαν επίσης εκκλήσεις για αναθεώρηση του νόμου για λόγους ελευθερίας του λόγου.

Πηγή: skai.gr

