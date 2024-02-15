Πυροβολισμοί σε αεροπορική βάση στη Μοντάνα των Ηνωμένων Πολιτειών σημειώθηκαν την Πέμπτη, σημάνοντας συναγερμό στις αμερικανικές Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στη μονάδα Malmstrom, η οποία έχει τεθεί σε κατάσταση lockdown, ενώ αναζητείται ο ή οι δράστες.

Η Πολεμική Αεροπορική Βάση Μάλμστρομ ανακοίνωσε πως «μπήκε σε καθεστώς lockdown από τις 10:29 π.μ. της 15ης Φεβρουαρίου ως απόκριση σε ειδοποίηση ενεργού σκοπευτή στη βάση. Η ασφάλεια του προσωπικού μας είναι ύψιστης προτεραιότητας και οι ενημερώσεις θα συνεχίσουν να προέρχονται από επίσημα κανάλια».

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Cascade αναφέρει ότι είναι σε εξέλιξη έρευνα.

Την ίδια ώρα, το Αστυνομικό Τμήμα του Great Falls σε ανάρτησή του γράφει πως περιστατικό είναι σε εξέλιξη σημειώνοντας πως μέχρι αυτή την στιγμή δεν έχουν περισσότερες πληροφορίες και να μην καλούν την Άμεση δράση αν δεν υπάρχει κάτι επείγον να αναφέρουν. «Τα μέλη της κοινότητας μπορεί να δουν μια μεγάλη αστυνομική παρουσία στο ανατολικό άκρο της πόλης. Ανταποκρινόμαστε, με το σερίφη/ιατροδικαστή της κομητείας Cascade, σε αναφορές για ένα περιστατικό που μπορεί ίσως συμβαίνει στην αεροπορική βάση του Malmstrom», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά.

