Ο Aμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κάλεσε για ακόμη μια φορά το Κογκρέσο να ενεργήσει για να αντιμετωπιστούν οι επιθέσεις με τη χρήση όπλων, έπειτα από τα πυρά χθες Τετάρτη εν μέσω της παρέλασης των νικητών του Super Bowl του αμερικανικού ποδοσφαίρου, στο Κάνσας, με τουλάχιστον έναν νεκρό και πάνω από είκοσι τραυματίες.

«Η Τζιλ και εγώ προσευχόμαστε για όσους σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν (...) στο Κάνσας και για να βρει η χώρα μας την αποφασιστικότητα να βάλει τέλος σε αυτή την παράλογη επιδημία βίας με τη χρήση όπλων που μας κάνει κομμάτια», αναφέρει ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του κ. Μπάιντεν.

Mπαράζ πυροβολισμών σημειώθηκε χθες στο κέντρο του Κάνσας Σίτι του Μιζούρι, κοντά σε μια υπαίθρια γιορτή για τη νίκη του πρωταθλητή NFL των Chiefs' Super Bowl, με απολογοσμό ένα νεκρό και τουλάχιστον είκοσι τραυματίες.

Δεκαπέντε από τους τραυματίες φέρουν σοβαρά για τη ζωή τους τραύματα, δήλωσε ο αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρος Γκράντισον σε συνέντευξη Τύπου αργά το απόγευμα.

Υπολογίζεται ότι ένα εκατομμύριο άνθρωποι βρίσκονταν στο κέντρο του Κάνσας Σίτι για να γιορτάσουν το πρωτάθλημα Super Bowl της ομάδας τους, και η περιοχή όπου έγιναν τα γυρίσματα στο Union Station ήταν λίγα βήματα μακριά από το σημείο όπου η ομάδα πραγματοποίησε μια συγκέντρωση νίκης για χιλιάδες οπαδούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.