Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε σήμερα ότι εξακολουθεί να θεωρεί «εφικτή» μια συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και την απελευθέρωση των ομήρων.

«Εργαζόμαστε εντατικά για αυτό και πιστεύω ότι είναι ακόμη δυνατόν» να επιτευχθεί μια συμφωνία, είπε ο Μπλίνκεν, από τα Τίρανα όπου παραχώρησε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Αλβανό πρωθυπουργό Έντι Ράμα.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των μεσολαβητών συνεχίζονται στο Κάιρο και ο Αμερικανός υπουργός σημείωσε ότι υπάρχουν μερικά «πολύ δύσκολα» θέματα που θα πρέπει να επιλυθούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

