Ινδία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από πυρκαγιά σε εργοστάσιο του Δελχί

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε εργοστάσιο στο προάστιο Μπόργκαρ του Δελχί.
Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε ταχύτατα λόγω των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν στο εργοστάσιο. Ωστόσο, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων της πυροσβεστικής, οι φλόγες δεν απείλησαν γειτονικά σπίτια.
«Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 5 το απόγευμα της Πέμπτης. Στο σημείο έσπευσαν 22 πυροσβέστες που έσβησαν τη φωτιά. Τρία πτώματα εντοπίστηκαν στον χώρο της πυρκαγιάς», αναφέρει η ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
