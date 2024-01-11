Καθηλωμένα θα παραμείνουν τα Boeing 737 Max 9 μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας που αφορά στη διενέργεια ελέγχων για την ασφάλειά τους, ανακοίνωσε η αμερικανική κυβέρνηση.

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση έρχεται μετά το περιστατικό όταν σε πτήση της Alaska Airlines αποκολλήθηκε εν πτήσει μέρος της πόρτας του αεροσκάφους.

«Πρέπει να είναι 100% ασφαλές», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Πιτ Μπούτιγκιγκ αναφερόμενος στην επιστροφή των πτήσεων των συγκεκριμένων αεροσκαφών χωρίς να κάνει σαφές το χρονικό διάστημα που θα ολοκληρωθεί η έρευνα.

Ο επικεφαλής της Βoeing, Ντέιβ Κάλχουν, περιέγραψε το περιστατικό ως "ποιότητα διαφυγής". Αυτό σημαίνει ότι το περιστατικό προκλήθηκε από κάποια αστοχία στον ποιοτικό έλεγχο του αεροπλάνου, το οποίο βρισκόταν σε υπηρεσία μόλις οκτώ εβδομάδες πριν από το ατύχημα.

Ο Κάλχουν δήλωσε στο CNBC ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν σχετικά με το πώς το περιστατικό συνέβη.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Κάλχουν παραδέχτηκε ότι η Boeing ότι το περιστατικό οφείλεται σε λάθος της εταιρείας μετά το οποίο η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) καθήλωσε 171 αεροσκάφη Boeing το Σάββατο που τοποθετήθηκαν με το ίδιο βύσμα πόρτας.

Το βύσμα της πόρτας είναι ένα κομμάτι ατράκτου, με παράθυρο, που κλείνει τον χώρο όπου θα υπήρχε μια έξοδος κινδύνου σε ορισμένες διαμορφώσεις του χώρου.

