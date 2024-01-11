Λανθασμένες οπές, χαλαρές βίδες στο πηδάλιο και πριν λίγες μέρες αποκόλληση τμήματος της ατράκτου αεροσκάφους της Alaska Airlines και μάλιστα κατά τη διάρκεια πτήσης ενός ολοκαίνουργου αεροσκάφους. Ο αμερικανός κατασκευαστής Boeing δυσκολεύεται να βρει ξανά τον βηματισμό του και να βγει από την κρίση, η οποία ξεκίνησε πριν λίγα χρόνια με την συντριβή δύο νέων αεροσκαφών. Τα προβλήματα κατασκευής στην Boeing διασφάλισαν στην ευρωπαϊκή κοινοπραξία Airbus ένα σημαντικό προβάδισμα στη διεθνή αγορά αεροσκαφών. Το νέο περιστατικό με 737 Max αμαυρώνει τη φήμη του Ντέιβιντ Καλχούν, νέου επικεφαλής της αμερικανικής κατασκευάστριας εταιρείας, ο οποίος δεσμεύθηκε να επαναφέρει την Boeing σε τροχιά μετά από τις δυσκολότερες χρονιές στην ιστορία της επιχείρησης.

Στην πτήση ενός 737-9 Max από το Πόρτλαντ στο Οντάριο την Παρασκευή, τμήμα της ατράκτου έφυγε από τη θέση της αφήνοντας τους επιβάτες εκτεθειμένους στις καιρικές συνθήκες σε σχετικά μεγάλο ύψος, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες. Οι πιλότοι της Alaska Airlines κατάφεραν να προσγειώσουν το αεροσκάφος με ασφάλεια στο πλησιέστερο αεροδρόμιο και κανείς από τους 171 επιβάτες δεν έπαθε τίποτα. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) διέταξε άμεσα προσωρινή απαγόρευση πτήσεων για περισσότερα από 170 αεροσκάφη παγκοσμίως, ενώ παράλληλε επέβαλλε τεχνικούς ελέγχους. Σύμφωνα πάντως με την ευρωπαϊκή αεροπορική αρχή EASA οι αποφάσεις της FAA δεν αφορούν αεροσκάφη στην ΕΕ.

Τόσο το πρόσφατο συμβάν με το αεροσκάφος της Alaska, όσο και τα παλαιότερα σχετίζονται όπως φαίνεται με το μάλλον προβληματικό Max, την τελευταία δηλαδή γενιά του πολύ επιτυχημένου διεθνώς 737, το οποίο πέταξε για πρώτη φορά στους αιθέρες τη δεκαετία του 1960. Ας σημειωθεί ότι τα αεροσκάφη μεσαίων αποστάσεων είναι ο πιο περιζήτητος τύπος αεροσκαφών και ότι το Max διασφαλίζει στην Boeing το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της.

Τα προβληματικό 737 Max στοιχίζει πολλά δισ. στην Boeing

Με το 737 Max 9 η αμερικανική αεροναυπηγική εταιρεία θέλησε να αντιτάξει κάτι στο εξαιρετικά επιτυχημένο Airbus A320neo. Πριν από πέντε περίπου χρόνια ωστόσο, ένα Boeing 737 νέας γενιάς συνετρίβη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 346 άνθρωποι. Αντιδρώντας οι αρχές επέβαλαν διεθνώς απαγόρευση πτήσεων στον εν λόγω τύπο. Από τον Μάρτιο του 2019, τα Max παρέμειναν καθηλωμένα στο έδαφος. Ενάμιση χρόνο αργότερα άρχισαν δειλά-δειλά να εκδίδονται οι πρώτες άδειες πτήσεις του αμερικανικού αεροσκάφους.

Oι δύο συντριβές αεροσκαφών στοίχισαν στον αμερικανικό κατασκευαστή πολλά δισεκατομμύρια. Μετά από τέσσερεις συνεχείς χρονιές ζημιών, όλα δείχνουν ότι και το 2023 δεν θα είναι κερδοφόρο. Εκτός από τα προβλήματα σε άλλες δραστηριότητες της Boeing, αναβλήθηκαν δύο φορές οι προγραμματισμένες παραδόσεις του 737 Max. Πρώτα λόγω ελαττωμάτων στο πίσω τμήμα της ατράκτου και στη συνέχεια λόγω προβληματικών οπών στο διάφραγμα πίεσης που κλείνει την καμπίνα του αεροσκάφους στο πίσω μέρος. Υπεύθυνος για τα ελαττώματα αυτά είναι, καθώς φαίνεται, ο προμηθευτής Spirit Aerosystems, ο οποίος παλαιότερα ανήκε στην Boeing και κατασκευάζει σήμερα περίπου το 70 % των ατράκτων του 737.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές ποια ήταν τα αίτια του ατυχήματος στο αεροσκάφος της Alaska Airlines. Από τότε που συνετρίβησαν τα δύο Max της Boeing κάθε νέο αεροσκάφος πρέπει να παίρνει το πράσινο φως της αμερικανικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για να λάβει άδεια πτήσης. Τα συνεχή προβλήματα κατασκευής και οι δυσκολίες στις αλυσίδες ανεφοδιασμού ενδέχεται να δημιουργήσουν κλίμα ανησυχίας στους μετόχους, προειδοποίησε η ελβετική τράπεζας UBS.

Καθυστερούν οι παραδόσεις νέων αεροσκαφών

Στην κούρσα για την επικράτηση στους αιθέρες, η Boeing έχει εδώ και καιρό απωλέσει την πρωτοκαθεδρία από την Airbus. Τέλη Νοεμβρίου η αμερικανική εταιρεία κατέγραφε 4.500 παραγγελίες για το 737 Max, ενώ η ευρωπαϊκή Airbus περίπου 6.700 για το A320neo. Στόχος του επικεφαλής της Airbus Γκιγιόμ Φορί είναι να αυξήσει την παραγωγή του A320neo σε 75 αεροσκάφη ανά μήνα έως το 2026. Αυτό είναι μιάμιση φορά περισσότερα αεροσκάφη από ότι επιδιώκει η Boeing για το 737 Max.

Ο εμπειρογνώμονας Ρίτσαρντ Αμπουλάφια από την συμβουλευτική εταιρεία αερομεταφορών Aerodynamic εκτιμά ότι η Boeing δεν θα καταφέρει υπό τις παρούσες συνθήκες να αυξήσει την παραγωγή του 737 Max τόσο γρήγορα όσο προγραμματίζει. Αυτό σημαίνει ότι αεροπορικές εταιρείες όπως η Ryanair ή και η Lufthansa θα πρέπει να περιμένουν ακόμη περισσότερο τα νέα αεροσκάφη που παρήγγειλαν και θα αναγκαστούν να αλλάξουν τα προγράμματα πτήσεων.

