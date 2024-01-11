Λογαριασμός
Επικός, δεκαήμερος βασιλικός γάμος στο Μπρουνέι - Παντρεύεται ο 32χρονος γιος του σουλτάνου (βίντεο)

Ανάμεσα στους καλεσμένους είναι και ο πρίγκιπας William με την Kate Middleton, που αναμένεται να δώσουν το παρών

μπρουνει

Το τι συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες στο Σουλτανάτο του Μπρουνέι δεν περιγράφεται. Ο 32χρονος γιος του Σουλτάνου, πρίγκιπας Abdul Mateen παντρεύεται και το δεκαήμερο γλέντι στη χώρα έχει ξεκινήσει. 

Ο πρίγκιπας είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους τον κόσμο, παίκτης του πόλο και «περιζήτητος εργένης» .

Ο γάμος του με την  επί πολλά χρόνια αρραβωνιαστικιά  του, κοινή θνητή, Anisha Rosnah, έχει ξεκινήσει και είναι τουλάχιστον εντυπωσιακός.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mateen (@tmski)

Ο γάμος του γιου του σουλτάνου του ξεκίνησε επίσημα το Σαββατοκύριακο, με μια προγαμιαία τελετή γνωστή ως Khatam Quran. 

Στην τελετή η νύφη εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό, λευκό νυφικό, προσαρμοσμένο στην κουλτούρα του Ισλάμ. 

νυφη

Εχθές το ζευγάρι εμφανίστηκε σε άλλη τελετή ντυμένοι και οι δύο με τα παραδοσιακά χρυσοποίκιλτα κοστούμια του Μπρουνέι. 

Οι γαμήλιοι εορτασμοί θα κορυφωθούν στις 15 Ιανουαρίου με το μεγάλο πάρτι στο οποίο θα παρευρεθούν εκπρόσωποι των βασιλικών οικογενειών από όλο τον κόσμο. 

Ανάμεσα στους καλεσμένους είναι και ο πρίγκιπας William με την Kate Middleton, που αναμένεται να δώσουν το παρών στον πρώτο βασιλικό γάμο του 2024. Αλλωστε, ο σουλτάνος του Μπρουνέι παρακολούθησε το βασιλικό τους γάμο στο Ουεστμίνστερ το 2011. 

Επίσης, ο πρίγκιπας Abdul  συνόδευσε τον πατέρα του στη στέψη του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα τον Μάιο του περασμένου έτους και στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ το 2022.

