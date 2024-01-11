O ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη πως ανακάλυψε εκατοντάδες εισόδους σηράγγων στην επιφάνεια του εδάφους και περισσότερες από 100 σήραγγες υπογείως στην περιοχή της Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, και θα συνεχίσει να ερευνά και να καταστρέφει το δίκτυο των σηράγγων.

«Τρομοκράτες εξοντώθηκαν επίσης» κατά τις επιχειρήσεις, ανέφεραν μέσω του καναλιού τους στην πλατφόρμα Telegram οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Ισραηλινοί όμηροι είχαν κρατηθεί σε σήραγγα κάτω από τη Χαν Γιουνίς, η κατασκευή της οποίας φαίνεται πως είχε μεγάλο κόστος, σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

«Εκατομμύρια σεκέλ υπολογίζεται πως επενδύθηκαν για τη διάνοιξη της σήραγγας και τον εξοπλισμό της με συστήματα εξαερισμού, ηλεκτροδότησης και υδραυλικά», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

The IDF reveals footage of Hamas tunnel in southern Gaza's Khan Younis, where it believes hostages were previously held by the terror group.



The tunnel was located by the Commando Brigade, elite Yahalom combat engineering unit, and other special forces, and connects to a wide… pic.twitter.com/8dSK7slRcI — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 11, 2024

Ένα ολόκληρο δίκτυο από σήραγγες εκτείνεται σε μήκος πολλών χιλιομέτρων κάτω από τη Λωρίδα της Γάζας. Για να αντέξουν τις ισραηλινές βόμβες, μερικές απ' αυτές βρίσκονται σε βάθος δεκάδων μέτρων. Οι τρομοκράτες χρησιμοποιούν επίσης τις σήραγγες για να εμφανίζονται από το πουθενά και να επιτίθενται στους στρατιώτες, ανέφεραν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Ο ταξίαρχος Νταν Γκόλντφους δήλωσε χθες, Τετάρτη, πως ο στρατός έχει τώρα προσαρμόσει τη στρατηγική του, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Αρχικά εντοπίζονταν και καταστρέφονταν μόνο οι είσοδοι των σηράγγων, αλλά τώρα οι στρατιώτες εισέρχονται σ' αυτές. «Εκεί θα νικήσουμε τον πυρήνα της Χαμάς», δήλωσε ο ισραηλινός ταξίαρχος.

Η ηγεσία του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, με επικεφαλής τον Γιαχία αλ Σινουάρ, πιστεύεται πως βρίσκεται μέσα στο δίκτυο των σηράγγων στην περιοχή της Χαν Γιουνίς.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πρόσφατα πως το Ισραήλ γνωρίζει πού κρύβεται ο αλ-Σινουάρ, όμως έχει αποφύγει να επιτεθεί επειδή ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα περιβάλλεται από ισραηλινούς ομήρους, τους οποίους χρησιμοποιεί ως ανθρώπινες ασπίδες.

Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει πως η πληροφορία αυτή δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή και πως στρατιωτικός εκπρόσωπος δεν θέλησε να τη σχολιάσει.

Σύλληψη δύο Παλαιστινίων

Παράλληλα, η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι απέτρεψε σχέδια επιθέσεων κατά των δυνάμεων της τάξης, που απεργάζονταν δύο Παλαιστίνιοι υποστηρικτές της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, οι οποίοι συνελήφθησαν τον Δεκέμβριο.

«Οι τρομοκράτες» αυτοί, ηλικίας 21 και 23 ετών και κάτοικοι της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, προσαρτημένος και κατεχόμενος τομέας από το Ισραήλ, «προέβλεπαν να προετοιμάσουν εκρηκτικούς μηχανισμούς και να βάλουν στο στόχαστρο τις δυνάμεις ασφαλείας», σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν η ισραηλινή αστυνομία και η Σιν Μπετ, η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν, ο ένας «πριν από περίπου έναν μήνα» και ο άλλος στις 25 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τις δύο υπηρεσίες.

«Οι δύο τρομοκράτες υποστήριζαν την ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους και έβλεπαν στο ίντερνετ και μέσω Telegram πολλά περιεχόμενα που είχαν παραχθεί από την οργάνωση στο εξωτερικό», σύμφωνα με την αστυνομία και τη Σιν Μπετ. Επίσης συμβουλεύονταν ιστοτόπους που έδιναν στοιχεία για την παρασκευή βομβών.

Λίγοι Παλαιστίνιοι έχουν ενταχθεί στους κόλπους του Ισλαμικού Κράτους, το οποίο ίδρυσε το 2014 ένα αυτοαποκαλούμενο χαλιφάτο στη Συρία και το Ιράκ, προτού χάσει το 2019 τα εκτενή εδάφη που ήλεγχε.

Τον Μάρτιο του 2022, δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν από δύο Παλαιστινίους που ζούσαν στο βόρειο Ισραήλ, οι οποίοι παρουσιάστηκαν από την αστυνομία ως μέλη του Ισλαμικού Κράτους.

Πριν από αυτό, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Ισραήλ σε επίθεση που διέπραξε ένας Παλαιστίνιος που είχε ισραηλινή υπηκοότητα, ο οποίος είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης για απόπειρα να ενταχθεί στο Ισλαμικό Κράτος.

