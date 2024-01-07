Συναγερμός στην Boeing μετά την αποκόλληση παράθυρου σε πτήση της Alaska Airlines - Καθηλώνει 171 αεροσκάφη

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ζήτησε χθες Σάββατο να διενεργηθούν αμέσως έλεγχοι ασφαλείας σε 171 αεροσκάφη 737 MAX 9 της Boeing, τα οποία έχουν καθηλωθεί στο έδαφος μετά το ατύχημα που σημειώθηκε την Παρασκευή σε αεροσκάφος αυτού του τύπου της εταιρείας Alaska Airlines.

Την Παρασκευή περίπου στις 18:30 (τοπική ώρα, 04:30 του Σαββάτου ώρα Ελλάδας), λίγο μετά την απογείωση πτήσης της Alaska Airlines από το αεροδρόμιο του Πόρτλαντ με προορισμό το Οντάριο της Καλιφόρνιας, μία πόρτα άνοιξε και αποκολλήθηκε από την άτρακτο του αεροπλάνου, όπως επισήμανε η αμερικανική υπηρεσίας ασφάλειας μεταφορών NTSB.

Βάσει των οδηγιών της FAA οι αεροπορικές εταιρείες «οφείλουν να πραγματοποιούν έλεγχο στα αεροσκάφη πριν από κάθε νέα πτήση», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της, εκτιμώντας ότι η διαδικασία επιθεώρησης απαιτεί από 4 έως 8 ώρες ανά αεροσκάφος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Boeing στο AFP, περίπου 218 αεροσκάφη 737 MAX 9 έχουν παραδοθεί μέχρι σήμερα.

Λίγο πριν την ανακοίνωση της FAA, η Alaska Airlines είχε ήδη επισημάνει ότι καθηλώνει και τα 65 αεροσκάφη αυτού του τύπου που διαθέτει.

Την ώρα του συμβάντος το αεροσκάφος, που μετέφερε 171 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος, βρισκόταν σε υψόμετρο σχεδόν 5.000 ποδών, σημείωσε η NTSB.

Αποκολλήθηκε μια πόρτα που δεν χρησιμοποιούνταν και η οποία είχε κλείσει με κάλυμμα, αφήνοντας να φαίνεται μόνο ένα παράθυρο, πρόσθεσε η ίδια πηγή, μια τροποποίηση που προτείνει η Boeing στους πελάτες της που τη ζητούν.

Αυτή η επιπλέον πόρτα συνήθως τοποθετείται από χαμηλού κόστους αεροπορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν επιπλέον θέσεις και έχουν ανάγκη περισσότερες εξόδους διαφυγής. Ωστόσο οι πόρτες αυτές είναι μονίμως κλειστές ή απενεργοποιημένες στα αεροσκάφη με λιγότερες θέσεις, όπως αυτά της Alaska Airlines.

«Πολύ τυχεροί»

Αφού έκανε αναστροφή, το αεροσκάφος επέστρεψε στο αεροδρόμιο του Πόρτλαντ, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Από το περιστατικό υπήρξαν μερικοί ελαφρά τραυματίες, όμως, όπως τόνισε η NTSΒ, δεν υπήρχαν επιβάτες στις δύο θέσεις που βρίσκονται ακριβώς δίπλα από την πόρτα που αποκολλήθηκε.

«Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που αυτό δεν κατέληξε σε κάτι πιο τραγικό», τόνισε η επικεφαλής της υπηρεσίας Τζένιφερ Χόμεντι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε αργά χθες Σάββατο. Κομμάτια του καθίσματος που βρισκόταν δίπλα από την πόρτα λείπουν, περιλαμβανομένου του προσκέφαλου.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών Πιτ Μπούτιτζατζ έκανε λόγο στο Χ για ένα «τρομακτικό περιστατικό», ενώ πρόσθεσε ότι είναι σε επαφή με την FAA.

Επιθεωρήσεις

Χθες η Alaska Airlines ανέφερε στο Χ ότι «περισσότερο από το ένα τέταρτο» του στόλου της των 737 MAX 9 επιθεωρήθηκε μετά το ατύχημα και πρόσθεσε ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει εντοπίσει «κάτι ανησυχητικό».

Η Χόμεντι αποκάλυψε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πόρτα που αποκολλήθηκε έπεσε πάνω από το Σένταρ Χιλς, προάστιο του Πόρτλαντ, και ζήτησε από τους κατοίκους της περιοχής να το αναφέρουν αν τυχόν την βρουν.

Το αεροσκάφος στο οποίο σημειώθηκε το ατύχημα είχε πιστοποιηθεί τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της FAA.

«Συμφωνούμε με την FAA και στηρίζουμε την απόφασή της να ζητήσει την άμεση επιθεώρηση των 737-9», επεσήμανε η Boeing σε γραπτή της ανακοίνωση προς το AFP.

Η αμερικανική αεροπορική εταιρεία United, που διαθέτει τα περισσότερα τέτοιου τύπου αεροσκάφη, σημείωσε ότι καθήλωσε 46 από αυτά εν αναμονή της επιθεώρησης, ενώ 33 έχουν ήδη ελεγχθεί.

Η εταιρεία Aeromexico αποφάσισε να καθηλώσει όλα τα 737 MAX 9 μέχρι να ελεγχθούν και η αεροπορική εταιρεία του Παναμά Copa Airlines ανέστειλε τη χρήση 21 αεροσκαφών. Η Turkish Airlines απέσυρε τα πέντε 737 MAX 9 που διαθέτει για έλεγχο, σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου της στο Χ.

Από την πλευρά του ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) υιοθέτησε την εντολή της FAA για τα 737 MAX 9, αλλά επεσήμανε ότι καμία χώρα μέλος της ΕΕ δεν διαθέτει τέτοια αεροσκάφη.

Το ατύχημα σημειώθηκε αφού το 737 MAX αντιμετώπισε σειρά τεχνικών προβλημάτων τα τελευταία χρόνια, περιλαμβανομένων δύο συντριβών αεροσκαφών.

Τα δύο δυστυχήματα αυτά, που προκάλεσαν τον θάνατο 346 ανθρώπων τον Οκτώβριο του 2018 και τον Μάρτιο του 2019, οδήγησαν στην καθήλωση των 737 MAX 9 στο έδαφος για 20 μήνες και την επιβολή αλλαγών στο σύστημα ελέγχου πτήσης.

Πιο πρόσφατα η Boeing αναγκάστηκε να καθυστερήσει τις παραδόσεις της εξαιτίας προβλημάτων στην άτρακτο των αεροσκαφών.

Στα τέλη Δεκεμβρίου η εταιρεία είχε παραδώσει συνολικά περισσότερα από 1.370 αεροσκάφη 737 MAX, με τις παραγγελίες να ξεπερνούν τις 4.000.

