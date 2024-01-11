Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν έφθασε το πρωί στο Κάιρο, τελευταίο σταθμό του διπλωματικού μαραθωνίου του στη Μέση Ανατολή για τη σύγκρουση στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν.

Προερχόμενος από το Ισραήλ, ο Μπλίνκεν συναντά αυτή την ώρα τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φάταχ αλ Σίσι, προτού πάρει το αεροπλάνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες αφού μετέβη σε εννέα χώρες, μεταξύ των οποίων η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία, καθώς και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καλώντας να αποφευχθεί μια πύρωση της σύγκρουσης στη Γάζα.

Κατά την περιοδεία του, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας άσκησε κυρίως πίεση στο Ισραήλ προκειμένου η στρατιωτική εκστρατεία του κατά της Χαμάς να είναι πιο στοχευμένη και να προστατευθούν οι Παλαιστίνιοι άμαχοι.

Ο Μπλίνκεν επέμεινε επίσης σε κάθε σταθμό στην ανάγκη να ανοίξει "ο δρόμος προς ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος" και επικαλέστηκε τη βούληση αραβικών χωρών να εργαστούν από κοινού για μια περιφερειακή ολοκλήρωση και την ανοικοδόμηση.

"Είμαστε επίσης επικεντρωμένοι στην επόμενη μέρα από αυτήν τη σύγκρουση στη Γάζα και στη σημαντική εργασία που πρέπει να γίνει προκειμένου να βοηθήσουμε τη Γάζα να αποκατασταθεί", είπε χθες, Τετάρτη, το βράδυ στη διάρκεια επίσκεψης-αστραπή στο Μπαχρέιν.

Αφού συνάντησε χθες τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ο Μπλίνκεν δήλωσε πως ο Μαχμούντ Αμπάς είναι αποφασισμένος να μεταρρυθμίσει την Παλαιστινιακή Αρχή ώστε να επανενωθεί ενδεχομένως η ρημαγμένη από τον πόλεμο Λωρίδα της Γάζας με την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο Αμπάς μετέβη αργότερα στην Ιορδανία όπου συζήτησε για την άσκηση "πίεσης υπέρ μιας άμεσης κατάπαυσης του πυρός" στη Γάζα, σε συναντήσεις που είχε με τον βασιλιά Αμπντάλα Β' της Ιορδανίας και τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φάταχ αλ Σίσι στην πόλη-λιμάνι Άκαμπα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.