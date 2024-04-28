Βαρύ είναι το ποινικό μητρώο, παρότι υποστήριζαν το αντίθετο, των συλληφθέντων που φέρονται να συμμετείχαν στην εγκληματική οργάνωση οπαδών που ευθύνεται για τον θάνατο του αστυνομικού Γ. Λυγγερίδη στου Ρέντη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη Παναγιώτη Σπυρόπουλου που μεταδόθηκε στο δελτίο του ΣΚΑΪ όλοι οι συλληφθέντες έχουν μακροσκελή δικογραφία εναντίον τους.

Χαρακτηριστική περίπτωση ο 40χρονος «Κοντός» που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην οργάνωση με στόχο να γίνει συνδετικός κρίκος μεταξύ των φιλάθλων και της ομάδας.

Ο ίδιος είχε εμπλακεί σε περιστατικό στον Άλιμο έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, όπου μαζί με άλλα άτομα μαχαίρωσαν και ξυλοφόρτωσαν έναν άντρα. Κατηγορήθηκαν τότε για ληστεία και σωματική βλάβη από κοινού.

Αλλά αυτή δεν ήταν η μοναδική περίπτωση. Στις 12/8/16 στην Καλλονή της Λέσβου, ο αρχηγός της Θήρας 7, μαχαίρωσε με σουγιά έναν άντρα μέσα σε παιδότοπο.

Όσον αφορά τον μάνατζερ του γνωστού τράπερ έχει τουλάχιστον 10 δικογραφίες σε βάρος του από το 2011 για υποθέσεις που αφορούν μαχαιρώματα, ληστείες σε Κόρινθο και Κολωνό. Χαρακτηριστικό του, ήταν ότι θεωρούνται «ειδικός στις τσιμπιές στο γοφό», δηλαδή στα μαχαιρώματα.

Ο «Κόκος», ο οποίος από το 2010 έχει συμμετοχή σε σειρά αξιοποίνων πράξεων, έχει σε βάρος 5 δικογραφίες για ξυλοδαρμούς και μαχαιρώματα σε αλλοδαπούς, το 2012 υπό τον μανδύα της Χρυσής Αυγής. Επίσης είχε μαχαιρώσει άνδρα από το Πακιστάν ιδιοκτήτη κουρείου.

Επίσης, ένας 33χρονος έχει 10 δικογραφίες για επεισόδια, ληστείες, κλοπές και σωματικές βλάβες ενώ μια από αυτές είναι η επίθεση που έγινε στην υπόγεια διάβαση κάτω από το ΣΚΑΪ.

Ακόμα ένας 24χρονος, έχει 5 δικογραφίες από το 2018 και εκείνος για ρατσιστικές επιθέσεις, εμπρησμούς σωματικές βλάβες ενώ είχε μαχαιρώσει οπαδό της ΑΕΚ στον Ωρωπό.

Στη λίστα των συλληφθέντων συμπεριλαμβάνονται ο Χουσέιν ένας 19χρονος που συνελήφθη το 2023 με όπλο.

Ένας 22χρονος που φέρεται να έχει το ρόλο του διαβιβαστή και εντολέα της επίθεσης του αστυνομικού στου Ρέντη. Ο συγκεκριμένος έχει σε βάρος του 5 δικογραφίες.

Απομένουν οι υπόλοιποι τρεις που αναζητούνται και είναι σεσημασμένοι. Ο 36χρονος Ρουμάνος ο οποίος φαίνεται να έχει τουλάχιστον μια συμπλοκή σε οπαδικό επεισόδιο στο Παγκράτι.

Ο «Καρχαρίας» 31 ετών με 3 δικογραφίες, ενώ εκτός των άλλων έχει μηνυθεί για δύο περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της πρώην συντρόφου του.

Τέλος ένας 40χρονος με βεβαρυμένο επίσης παρελθόν.

Πηγή: skai.gr

