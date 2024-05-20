Το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού στον απόηχο της λήξης του πρωταθλήματος και ενόψει τελικού Κυπέλλου Betsson μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Τάσος Νικολογιάννης.



Κάνοντας έναν απολογισμό της σεζόν, σχολίασε: «Ήταν αλλοπρόσαλλη η σεζόν του Παναθηναϊκού. Ο Τερίμ βρήκε μία ομάδα που είχε ένα σχέδιο και ένα πλάνο, μέσα σε πέντε μήνες αυτό πήγε περίπατο. Επέστρεψε η εσωστρέφεια στον σύλλογο, επανήλθαν συναισθήματα που είχαν εξαφανιστεί. Έγινε κάτι που ήταν λάθος και φτάσαμε σε αυτό το σημείο».



Για το ντεμπούτο του Χρήστου Κόντη στον πάγκο της ομάδας, είπε: «Οι παίκτες με το που είδαν τον Χρήστο Κόντη χαμογέλασαν. Είδαμε έναν άλλο Χουάνκαρ, γενικότερα υπήρχε σχέδιο και είχε γίνει δουλειά τακτικά. Έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο για 60 λεπτά ο Παναθηναϊκός αλλά δεν πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε».



Τέλος, σχετικά με τον επερχόμενο τελικό του Κυπέλλου, είπε: «Ο οργανισμός του Παναθηναϊκού ξεχνάει τα πάντα αυτή την εβδομάδα και επικεντρώνεται στον τελικό του Κυπέλλου. Θα είναι μεγάλη αποτυχία να χαθεί ο τίτλος και να μείνει εκτός Ευρώπης. Είναι μονόδρομος η κατάκτηση του Κυπέλλου, θα ασχοληθεί με το πώς θα διασπάσει την κλειστή άμυνα του Άρη ο Κόντης. Ο Παναθηναϊκός παίζει την ύπαρξή του το Σάββατο».



