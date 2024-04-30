Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινιπίνγκ θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη διάρκεια του ταξιδιού στην Ευρώπη που θα πραγματοποιήσει την ερχόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Κίνα θα ήθελε να αποτελέσει η συνάντηση ευκαιρία για να βελτιωθούν οι στρατηγικές, εποικοδομητικές και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις Κίνας-ΕΕ, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Εξάλλου η Κεντρική Επιτροπή του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος πρόκειται να συνεδριάσει τον Ιούλιο σε ολομέλεια, η οποία θα είναι η τρίτη αφότου το επίλεκτο αυτό σώμα λήψης αποφάσεων εξελέγη το 2022. Θα επικεντρωθεί σε μεταρρυθμίσεις εν μέσω «προκλήσεων» στο εσωτερικό και περίπλοκων καταστάσεων στο εξωτερικό.

Οι ολομέλειες της Κεντρικής Επιτροπής είναι σημαντικά γεγονότα στο κινεζικό πολιτικό ημερολόγιο. Απαιτούν την παρουσία ολόκληρης της Κεντρικής Επιτροπής, που αποτελείται από 205 τακτικά και 171 αναπληρωματικά μέλη, με τον πρόεδρο Σι στο τιμόνι.

Η Κεντρική Επιτροπή συνεδριάζει τυπικά επτά φορές σε ολομέλεια ανάμεσα στα συνέδρια του κόμματος, τα οποία διεξάγονται μία φορά κάθε πέντε χρόνια. Τα μέλη της σημερινής Κεντρικής Επιτροπής εκλέχθηκαν στο τελευταίο συνέδριο του κόμματος τον Οκτώβριο 2022.

Η περαιτέρω εμβάθυνση των μεταρρυθμίσεων και η προώθηση του εκσυγχρονισμού της Κίνας θα περιληφθούν στην ατζέντα της τρίτης ολομέλειας, μετέδωσε σήμερα το κρατικό κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua), επικαλούμενο τακτική συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κινεζικού ΚΚ.

Από τα χρόνια του 1990, οι τρίτες ολομέλειες διεξάγονται τυπικά το φθινόπωρο. Το κόμμα αναμενόταν να πραγματοποιήσει μια ολομέλεια είτε τον Οκτώβριο είτε το Νοέμβριο του 2023, πράγμα που δεν έγινε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

