Επίθεση με drone και εκτοξεύσεις ρουκετών έβαλαν στο στόχαστρο χθες Δευτέρα στο Ιράκ και στη Συρία δυο στρατιωτικές βάσεις στις οποίες σταθμεύουν δυνάμεις του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού, ανέφερε αξιωματικός του στρατού των ΗΠΑ.

Την ευθύνη ανέλαβε για ακόμη μια φορά η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», νεφέλωμα μαχητών που θεωρείται πως ανήκουν σε φιλοϊρανικές ένοπλες ομάδες, συνιστώσες των Χασντ ας Σάαμπι («Μονάδων Λαϊκής Κινητοποίησης»), συμμαχίας επισήμως ενταγμένης στις ιρακινές τακτικές δυνάμεις.

Οι επιθέσεις των φιλοϊρανών παραστρατιωτικών οφείλονται, σύμφωνα με την «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», στην υποστήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ στον πόλεμο εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου.

Στο δυτικό Ιράκ, «επίθεση drone» έβαλε στο στόχαστρο την αεροπορική βάση Άιν αλ Άσαντ, χωρίς να υπάρξουν θύματα ούτε ζημιές, σύμφωνα με τον αμερικανό αξιωματικό, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Στη βόρεια Συρία, «ρουκέτες» εκτοξεύθηκαν εναντίον βάσης στην περιφέρεια Ας Σαντάντι, πρόσθεσε.

Συνολικά, η Ουάσιγκτον καταμετρά τουλάχιστον 92 επιθέσεις στο Ιράκ και στη Συρία από τη 17η Οκτωβρίου, δηλαδή δέκα ημέρες μετά το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς.

Την Παρασκευή, ομοβροντίες ρουκετών έβαλαν στο στόχαστρο την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, για πρώτη φορά αφότου άρχισε η τρέχουσα κλιμάκωση. Την ίδια ημέρα, έγιναν τουλάχιστον πέντε επιθέσεις εναντίον στρατευμάτων των ΗΠΑ και του διεθνούς συνασπισμού στο Ιράκ και στη Συρία.

Το Σάββατο, η Κατάεμπ Χεζμπολά («Ταξιαρχίες του Κόμματος του Θεού»), ισχυρή συνιστώσα των Χασντ, ανέφερε πως οι τελευταίες επιθέσεις εγγράφονται στην έναρξη εφαρμογής «νέων κανόνων εμπλοκής».

«Οι επιχειρήσεις μας εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων κατοχής θα συνεχιστούν ως την αποχώρηση του τελευταίου αμερικανού στρατιώτη από την ιρακινή επικράτεια», τόνισε.

Η Ουάσιγκτον διατηρεί ανεπτυγμένους κάπου 900 στρατιωτικούς στη Συρία κι άλλους σχεδόν 2.500 στο Ιράκ στο πλαίσιο της δράσης εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), από διεθνή συνασπισμό που συγκροτήθηκε το 2014.

Την περασμένη εβδομάδα, ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν κατηγόρησε την Κατάεμπ Χεζμπολά και την αλ Νουτζάμπα, έτερη φιλοϊρανική παραστρατιωτική οργάνωση, πως «ευθύνονται για τις περισσότερες από τις επιθέσεις εναντίον προσωπικού του συνασπισμού» και διεμήνυσε πως οι ΗΠΑ «επιφυλάσσονται του δικαιώματος να ανταποδώσουν με αποφασιστικό τρόπο εναντίον των οργανώσεων αυτών», κατά δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του.

Το Πεντάγωνο έχει ήδη εξαπολύσει πλήγματα εναντίον μαχητών αυτών των δυο οργανώσεων στο Ιράκ καθώς και εγκαταστάσεων που κατ’ αυτό συνδέονταν με το Ιράν στη Συρία.

Την Παρασκευή ο ιρακινός πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σία ας Σουντάνι δεσμεύτηκε εκ νέου πως η Βαγδάτη θα «προστατεύσει τις διπλωματικές αποστολές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

