«Καταδικάζω την επίθεση στον διαιτητή Halil Umut Meler μετά τον αγώνα MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor που έγινε σήμερα το απόγευμα και του εύχομαι ταχεία ανάρρωση», αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Αθλητισμός σημαίνει ειρήνη και αδελφοσύνη. Ο αθλητισμός είναι ασυμβίβαστος με τη βία. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ τη βία στον τουρκικό αθλητισμό», προσθέτει ο ίδιος.

Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 11, 2023

Τι συνέβη

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca Maç Sonunda Hakem Halil Umut Meler Saldırdı!#halilumutmeler pic.twitter.com/5m2keVwMiJ — baskan.1903 (@nedimhancer) December 12, 2023

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya giren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

DENİZ MEDYA pic.twitter.com/ymno0CzjTG — DENİZ MEDYA (@DenizMedyaa) December 11, 2023

Απίστευτο σκηνικό συνέβη στο τουρκικό πρωτάθλημα το βράδυ της Δευτέρας (11/12), καθώς αμέσως μετά το τέλος του αγώνα της Ανκαραγκιουτσού με τη Ρίζεσπορ (1-1) για την 15η αγωνιστική της Superlig o πρόεδρος των γηπεδούχων Φαρούκ Κοτσά εισέβαλλε στον αγωνιστικό χώρο και γρονθοκόπησε στο πρόσωπο τον διαιτητή Χαλίλ Ομούτ Μελέρ!

Οι γηπεδούχοι, στους οποίους αγωνίζονται οι Τάσος Χατζηγιοβάνης και Στέλιος Κίτσιου είχαν πολλά παράπονα απ’ τον διαιτητή για την αποβολή του Αλί Σοβέ στο 50ό λεπτό με δεύτερη κίτρινη κάρτα, όμως η κατάσταση «ξέφυγε» εντελώς.

Με τον ισχυρό άνδρα της Ανκαραγκιουτσού να επιτίθεται στον ρέφερι και να τον «ξαπλώνει» στο γήπεδο με γροθιά, για να ακολουθήσει επίθεση κι από άλλα άτομα των γηπεδούχων που άρχισαν να κλωτσούν άγρια τον διαιτητή Μελέρ, ενώ ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο.

Το μάτι του Μελέρ πρήστηκε κι οδηγήθηκε αμέσως στα αποδυτήρια προκειμένου να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες απ’ τον γιατρό του αγώνα, ενώ οπαδοί της «Άνκαρα» προσπάθησαν να εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο, αλλά αποτράπηκαν από την ασφάλεια του γηπέδου.

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης αγωνίστηκε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τη Ρίζεσπορ, ενώ ο Κίτσιου έμεινε στον πάγκο, σε ένα άκρως επεισοδιακό παιχνίδι που θα έχει... συνέχεια στις δικαστικές αίθουσες.

Πηγή: skai.gr

