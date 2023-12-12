Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα την επιβολή ταξιδιωτικών περιορισμών σε κάπου 300 υπηκόους Γουατεμάλας, συμπεριλαμβανομένων εκατό και πλέον κοινοβουλευτικών, καταδικάζοντας τις προσπάθειες «υπονόμευσης» της δημοκρατίας στην πολυπληθέστερη χώρα της κεντρικής Αμερικής.

«Οι ΗΠΑ καταδικάζουν τις συνεχιζόμενες αντιδημοκρατικές ενέργειες της εισαγγελίας της Γουατεμάλας και άλλων κακόβουλων παραγόντων που υπονομεύουν το κράτος δικαίου» στη χώρα, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Μάθιου Μίλερ, στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Περιορισμοί στις χορηγήσεις θεωρήσεων διαβατηρίων βάζουν στο στόχαστρο «300 υπηκόους της Γουατεμάλας, συμπεριλαμβανομένων 100 και πλέον μελών του Κογκρέσου, καθώς και αντιπροσώπων του ιδιωτικού τομέα και συγγενών τους», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οι κυρώσεις ανακοινώθηκαν με φόντο τη νέα κλιμάκωση των εντάσεων γύρω από το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών που κέρδισε ο Μπερνάρντο Αρέβαλο τον Αύγουστο.

Την Παρασκευή, η εισαγγελία της Γουατεμάλας έκρινε πως οι εκλογές πρέπει να ακυρωθούν εξαιτίας υποτιθέμενων παρατυπιών στον πρώτο γύρο.

Την ίδια ημέρα, το ανώτατο εκλογοδικείο τόνισε πως τα εκλογικά αποτελέσματα είναι «επίσημα» και «αμετάβλητα».

Ο κ. Αρέβαλο κατήγαγε απρόσμενη νίκη στις προεδρικές εκλογές του καλοκαιριού υποσχόμενος να καταπολεμήσει τη διαφθορά κι αναμένεται να ορκιστεί και να αναλάβει τα καθήκοντά του τη 14η Ιανουαρίου.

Οι ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη και ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών έχουν επικρίνει έντονα και επανειλημμένα τις ενέργειες της εισαγγελίας εναντίον του εκλεγμένου προέδρου και άλλα μέτρα που χαρακτηρίζουν αντιδημοκρατικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

