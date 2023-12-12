Την επ’ αόριστον αναβολή ποδοσφαιρικών αγώνων αποφάσισε η Τουρκική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου μετά την επίθεση με γροθιά που δέχθηκε διαιτητής από τον πρόεδρο της ομάδας Ανκαραγκιουτσού κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ρίζεσπορ.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca Maç Sonunda Hakem Halil Umut Meler Saldırdı!#halilumutmeler pic.twitter.com/5m2keVwMiJ December 12, 2023

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya giren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

DENİZ MEDYA pic.twitter.com/ymno0CzjTG — DENİZ MEDYA (@DenizMedyaa) December 11, 2023

Αναλυτικά η ανακοίνωση της τουρκικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου:

Καταδικάζουμε απερίφραστα την απάνθρωπη και απεχθή επίθεση στον Halil Umut Meler, τον διαιτητή του αγώνα με άδεια FIFA, από εγκληματίες που έχουν επίγνωση του εαυτού τους μετά τον αγώνα της Trendyol Super League.Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση της υγείας του Halil Umut Meler και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στον πολύτιμο διαιτητή μας.

Σήμερα, αυτή η ποταπή επίθεση δεν έγινε μόνο κατά του Χαλίλ Ουμουτ Μέλερ. Σήμερα, αυτή η απάνθρωπη και απεχθής επίθεση έγινε εναντίον όλων των εμπλεκόμενων φορέων του τουρκικού ποδοσφαίρου. Όλοι όσοι έχουν στοχοποιήσει διαιτητές και ενθάρρυναν εγκλήματα κατά των διαιτητών είναι συνένοχοι σε αυτό το απεχθές έγκλημα. Οι ανεύθυνες δηλώσεις προέδρων συλλόγων, διευθυντών, προπονητών και τηλεοπτικών σχολιαστών που στοχοποιούν τους διαιτητές άνοιξαν το δρόμο για αυτήν την άθλια επίθεση σήμερα. Όποιος αναφέρει συνεχώς κάποια γεγονότα που συνέβησαν πριν από χρόνια σαν να συνέβησαν σήμερα, ευθύνεται για αυτήν την ασχήμια.

Σε συντονισμό με την Πολιτεία μας, έχουν κινηθεί όλες οι ποινικές διαδικασίες που τους αρμόζουν κατά των υπευθύνων και των υποκινητών αυτής της απάνθρωπης επίθεσης. Ο υπεύθυνος σύλλογος, ο Πρόεδρος του Ομίλου, οι διευθυντές του και όλοι οι εγκληματίες που επιτέθηκαν στον Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ θα τιμωρηθούν με τον πιο αυστηρό τρόπο.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, οι αγώνες σε όλα τα πρωταθλήματα αναβλήθηκαν επ' αόριστον. Ανακοινώνεται με σεβασμό στο κοινό.

«Καταδικάζω την επίθεση στον διαιτητή Halil Umut Meler», λέει ο Ερντογάν

Το περιστατικό καταδίκασε και ο Ταγίπ Ερντογάν, που μεταξύ άλλων σχολίασε πως «αθλητισμός σημαίνει ειρήνη και αδελφοσύνη.

«Καταδικάζω την επίθεση στον διαιτητή Halil Umut Meler μετά τον αγώνα MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor που έγινε σήμερα το απόγευμα και του εύχομαι ταχεία ανάρρωση», αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Αθλητισμός σημαίνει ειρήνη και αδελφοσύνη. Ο αθλητισμός είναι ασυμβίβαστος με τη βία. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ τη βία στον τουρκικό αθλητισμό», προσθέτει ο ίδιος.

Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 11, 2023

Η Ανκαραγκιουτσού πριν από μερικά λεπτά εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό, όπου και απολογήθηκε για τη συμπεριφορά του προέδρου της. «Είμαστε λυπημένοι για το περιστατικό. Ζητούμε συγγνώμη από το τουρκικό ποδοσφαιρικό κοινό και ολόκληρη την αθλητική κοινότητα για το θλιβερό περιστατικό που σημειώθηκε μετά τον αγώνα της», ανέφερε χαρακτηριστικά.



MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak bu akşam yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz.



Eryaman Stadyumu’nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz. pic.twitter.com/7186i5bFva — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) December 11, 2023

Τι συνέβη

Απίστευτο σκηνικό συνέβη στο τουρκικό πρωτάθλημα το βράδυ της Δευτέρας (11/12), καθώς αμέσως μετά το τέλος του αγώνα της Ανκαραγκιουτσού με τη Ρίζεσπορ (1-1) για την 15η αγωνιστική της Superlig o πρόεδρος των γηπεδούχων Φαρούκ Κοτσά εισέβαλλε στον αγωνιστικό χώρο και γρονθοκόπησε στο πρόσωπο τον διαιτητή Χαλίλ Ομούτ Μελέρ!

Οι γηπεδούχοι, στους οποίους αγωνίζονται οι Τάσος Χατζηγιοβάνης και Στέλιος Κίτσιου είχαν πολλά παράπονα απ’ τον διαιτητή για την αποβολή του Αλί Σοβέ στο 50ό λεπτό με δεύτερη κίτρινη κάρτα, όμως η κατάσταση «ξέφυγε» εντελώς.

Με τον ισχυρό άνδρα της Ανκαραγκιουτσού να επιτίθεται στον ρέφερι και να τον «ξαπλώνει» στο γήπεδο με γροθιά, για να ακολουθήσει επίθεση κι από άλλα άτομα των γηπεδούχων που άρχισαν να κλωτσούν άγρια τον διαιτητή Μελέρ, ενώ ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο.

Το μάτι του Μελέρ πρήστηκε κι οδηγήθηκε αμέσως στα αποδυτήρια προκειμένου να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες απ’ τον γιατρό του αγώνα, ενώ οπαδοί της «Άνκαρα» προσπάθησαν να εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο, αλλά αποτράπηκαν από την ασφάλεια του γηπέδου.

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης αγωνίστηκε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τη Ρίζεσπορ, ενώ ο Κίτσιου έμεινε στον πάγκο, σε ένα άκρως επεισοδιακό παιχνίδι που θα έχει... συνέχεια στις δικαστικές αίθουσες.

