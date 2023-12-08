Στόχος ρουκετών έγινε σήμερα τα ξημερώματα η αμερικανική πρεσβεία στην Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης - στην πρώτη επίεθση εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στην πρωτεύουσα του Ιράκ από τα μέσα Οκτωβρίου, όταν ένοπλες φιλοϊρανικές οργανώσεις άρχισαν να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον Αμερικανών στρατιωτών ή των δυνάμεων του διεθνούς συνασπισμού κατά των τζιχαντιστών στο Ιράκ και τη Συρία.

Σήμερα περίπου στις 04:14 (τοπική ώρα, 03:15 ώρα Ελλάδας) «η αμερικανική πρεσβεία δέχθηκε επίθεση με δύο ομοβροντίες ρουκετών», επιβεβαίωσε ανακοίνωση που εστάλη στο AFP. Σε αυτή διευκρινιζόταν ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα στην πρεσβεία.

⚡️Sirens sounded at the American embassy in the capital, Baghdad pic.twitter.com/xq6L4vfccL — Middle East Observer (@ME_Observer_) December 8, 2023

Από την επίθεση δεν υπήρξαν τραυματίες ή υλικές ζημιές, αλλά το περιστατικό καταδεικνύει τον κίνδυνο κλιμάκωσης στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Προς το παρόν καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Another video of today's rocket attack on the compound of the American embassy in Baghdad pic.twitter.com/iTyFcCT4vX — Sprinter (@Sprinter00001) December 8, 2023

Εκπρόσωπος της αμερικανικής πρεσβείας κάλεσε την κυβέρνηση του Ιράκ «να κάνει ό,τι μπορεί για να προστατεύσει» το διπλωματικό προσωπικό και τον διεθνή συνασπισμό κατά των τζιχαντιστών, εκτιμώντας ότι η επίθεση έχει τη σφραγίδα «πολιτοφυλακών που πρόσκεινται στο Ιράν».

«Επαναλαμβάνουμε ότι διατηρούμε το δικαίωμα της αυτοάμυνας και της προστασίας του προσωπικού μας οπουδήποτε στον κόσμο», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της αμερικανικής πρεσβείας.

Οι φιλοϊρανικές οργανώσεις δικαιολογούν τις επιθέσεις τους επικαλούμενες τη στήριξη που παρέχει η Ουάσινγκτον στο Ισραήλ στον πόλεμο του εναντίον της Χαμάς.

Σε αντίποινα το Πεντάγωνο έχει ήδη εξαπολύσει πολλά πλήγματα εναντίον μαχητών στο Ιράκ και τη Συρία που πρόσκεινται στο Ιράν.

Αμερικανός αξιωματικός του στρατού επιβεβαίωσε σήμερα ότι εκτοξεύθηκαν «πολλές ρουκέτες» εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων και των διεθνών δυνάμεων κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη και τη βάση Union III, που βρίσκονται στην Πράσινη Ζώνη.

«Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές στις υποδομές», διευκρίνισε.

78 επιθέσεις

Οι δεκάδες επιθέσεις που έχουν εξαπολυθεί τις τελευταίες εβδομάδες από φιλοϊρανικές ένοπλες οργανώσεις καταδεικνύουν τις περιφερειακές επιπτώσεις του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Την ευθύνη για τις περισσότερες έχει αναλάβει η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», ένας συνασπισμός ένοπλων ομάδων που πρόσκειται στη Χασντ αλ Σάαμπι, μια πρώην παραστρατιωτική οργάνωση που έχει ενσωματωθεί στον ιρακινό τακτικό στρατό.

Συνολικά η Ουάσινγκτον έχει μετρήσει από τις 17 Οκτωβρίου τουλάχιστον 78 επιθέσεις εναντίον των δυνάμεών της στο Ιράκ και στη Συρία.

Εξάλλου οι ΗΠΑ έχουν επιβεβαιώσει πολλά πλήγματα στο Ιράκ, το πιο πρόσφατο από τα οποία σημειώθηκε στις 3 Δεκεμβρίου στην επαρχία Κιρκούκ.

Ο διεθνής συνασπισμός κατά των τζιχαντιστών εξαπέλυσε τότε πλήγμα «αυτοάμυνας» εναντίον «πέντε μαχητών που ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν επιθετικό drone», σύμφωνα με τη Centcom, την αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή.

Οι πέντε μαχητές σκοτώθηκαν και η οργάνωση αλ Νουζάμπα, που ανήκει στην πολιτοφυλακή Χασντ αλ Σάαμπι, δημοσίευσε τα πορτρέτα τους και οργάνωσε τη Δευτέρα τις κηδείες τους στη Βαγδάτη.

Μία ημέρα πριν το πλήγμα στο Κιρκούκ, στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, ο Ιρακινός πρωθυπουργός Σία αλ Σουντάνι επανέλαβε «τη δέσμευση της ιρακινής κυβέρνησης να προστατεύσει τους συμβούλους του διεθνούς συνασπισμού που βρίσκονται στο Ιράκ», μια αναφορά στους Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχουν αναπτυχθεί στη χώρα.

Πηγή: skai.gr

